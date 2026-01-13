金管會最新統計出爐 銀行業對美曝險去年11月底為4兆2384億元

據銀行局最新統計，截至去年11月底止，本國銀行對美國的曝險為新台幣4兆2384億元，其中包括拆存5715億元、授信8082億元、投資2兆8587億元；此外，證期局也統計，去年11月底，全體券商及期貨商投信顧業的總曝險為1067.66億，主要為自營部位投資，占比總淨值12.47%。

對美國關稅相關的紓困方案，王允中表示，去年銀行公會已通過紓困方案可延長至115年12月31日止，包括在此之前到期的貸款本金，可申請延後6個月，另外新申請的案件加速審查及簡化作業。

銀行局副局長王允中也指出，截至114年11月底止，5506億稅前盈餘，15.81%資本適足率遠高於法定水準，0.16 %855.48%，資產品質好，獲利佳，具有因應風險的能力，

王允中表示，先前銀行局已有作全體國銀的壓力測試，已有因應美國關稅等變數進行測試，最後結果顯示，在嚴重情境壓力之下，各項指標都高於法定標準，顯見銀行仍有一定的風險承擔能力，因此，不論關稅稅率是20%或降至15%，對銀行的風險都是可控的。