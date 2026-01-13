8檔台股 ETF 發股利 00919幫每人加薪7,915元最有感

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
1月13日發放股利的8檔台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/1/13）
1月13日是1月台股ETF股利發放高峰日，總計有8檔發放預估約128億元股利，預估有182.2萬位受益人一早被錢香醒。觀察這8檔包括群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、中信綠能及電動車（00896）、中信成長高股息（00934）、第一金工業30（00728）、凱基台灣AI50（00952）、野村趨勢動能高息（00944）。其中以00919一次可拿到7,915元最多，預計有逾127.9萬位受益人加薪最有感。

群益投信台股ETF研究團隊表示，大盤在創高後，許多投資人難免居高思危，也對頻創新高的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，而從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，在投資ETF前務必先了解該檔ETF的成分股/券篩選邏輯與訴求、配息頻次等等。投資高股息ETF有兩大重點：張數、成本。想要累積張數就要靠長期不懈的定期定額買進，不要小看定期定額的威力，如果一個月買進1張，1年可以買進12張，另外股息再投入，只要堅持下去，複利的威力會讓持有張數越來越多。

謝明志指出，若是年輕的投資者，因風險承受度較大，可透過市值型ETF或者主題型ETF來順應市場趨勢，並掌握資產增值契機。台股在創高後呈現高檔震盪機率高，短期來看，台股農曆年節前預期將維持上漲的格局，不過回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 高股息 台股

相關新聞

可寧衛00919前腳剛進…00929、主動式ETF隨著跟上！楚狂人：動輒幾千億規模的資金池

可寧衛近期被高股息ETF 00919正式納入成分股後，股價快速噴出，短時間內從二字頭一路站上三字頭，引發市場高度關注。除了00919之外，包含00929、00944、00938、00701，甚至兩檔新

0056、00919越罵越漲！股添樂揭「落後補漲」3關鍵：人人罵的時候更該持有

最近市場熱烈討論台積電與市值型ETF，但過去被投資人罵最兇的高股息ETF，正悄悄創下還原權息後的歷史新高。 知名財經YouTuber股添樂指出，包含0056、00878、00919甚至是曾破發的00939，近期表現都相當驚人。股添樂直言，這並非巧合，而是「低估值、金融發動、資金外溢」三股力量共同推動的結果。

台股爆兆元天量站穩3萬點！009816一張1萬元包台股50強 主打「不配息」讓複利滾更大

台股2026一開年激情演出，強攻3萬點大關，並爆出上市+上櫃破兆元成交天量，反映題材齊發吸引資金湧入，助攻量能放大。台股歷史天量揭新頁，台股ETF也展開新局，凱基投信表示，歷經2025年，台股ETF整

川普讓軍工股「再次偉大」？一年狂飆75％…00965包辦美日韓台防務2大戰火成推手

新的一年，績效跑最好的ETF都跟軍工有關，主要原因有2點； 1.最近伊朗內部動盪，川普放話不排除動用武力介入。五角大廈附近的披薩店最近又爆單了，這通常代表美國國防部官員正在加班，或有重大軍事行動。

地緣政治再度升溫使軍工ETF發威 00965漲勢為百億級ETF之首

伊朗示威與格陵蘭主權的爭議使地緣政治再度升溫，也讓軍工ETF（指數型股票基金）發威，元大航太防衛科技00965今日隨著美...

