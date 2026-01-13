海外債24小時線上服務 元大銀推新春投資不打烊

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大銀行推出海外債24小時線上服務，透過網路銀行或元大銀行APP申購可享手續費0元。（元大銀提供）
因應全球主要經濟體於2026年仍大致處於利率寬鬆環境，美國降息循環亦可望持續，投資人對固定收益商品配置需求升溫。元大銀行宣布於2026年1月正式推出「海外債24小時線上服務」，突破以往僅能於營業時間內委託的限制，提供全天候線上委託機制，協助投資人即時掌握利率變動帶來的投資契機。

市場普遍預期，聯準會2026年仍有1~2碼降息空間，在利率下行環境中，海外債券的價格表現與收益吸引力備受關注。元大銀行透過24小時線上服務，讓投資人不受時區與時間限制，彈性布局海外固定收益市場，強化資產配置效率。

本次推出的服務，投資人可依自身需求設定「限價」進行交易，委託日期可選擇當日單、預約單或長效單，長效單最長可指定7個營業日，不受時間與地點限制，隨時隨地掌握投資契機，有助於在市場波動期間提前布局，大幅提升理財便利性。

為滿足不同族群投資人的多元需求，精選逾百檔海外債，涵蓋多種信評與天期的海外債券標的，元大銀行更於2024年，精選熱門投資等級債，推出最低僅需2,000美元即可申購的小面額債券，提供年輕/小資族群以較低門檻，可透過海外債逐步累積財富；對於壯年族群，亦可選擇信評佳、天期較長的投資標的，協助客戶因應未來教育、退休等固定支出規劃；在動盪的市場環境下，客戶透過中短天期的海外債配置，有助於在控管風險的同時，爭取相對穩健的收益表現。

