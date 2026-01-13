國泰世華CUBE信用卡2026上半年「童樂匯」權益再升級 最高10％回饋

面對少子化與精緻育兒趨勢，國泰世華銀行持續深耕親子客群，CUBE信用卡「童樂匯」權益方案，自推出以來深獲好評，2026年上半年優惠內容再升級，活動不僅延長至6月30日，更新增「私校學費」回饋通路，以及擴充親子餐廳、飯店、體驗課程等全新通路，最高可達10%小樹點（信用卡），讓爸媽在育兒支出上輕鬆享回饋。此外，國泰世華亦贊助北台灣首座恐龍沉浸式戶外樂園，獨家推出「恐龍大復活 關渡探險樂園」限量卡友禮遇，致力打造親子消費與休閒娛樂的全方位體驗。

國泰世華CUBE信用卡「童樂匯」權益專為父母量身打造，只要家長持有CUBE信用卡且與未成年子女皆持有國泰世華銀行帳戶（須登記為未成年開戶時所須之法定代理人／監護人），即可解鎖童樂匯權益，回饋通路涵蓋親子餐廳、嬰幼童品牌、五感體驗課程、親子育樂、親子飯店與母嬰用品等親子消費場域。

國泰世華銀行表示，繼2025年全新推出親子限定「童樂匯」權益，帶動國泰世華銀行未成年孩子開戶數逆勢成長，顯示家長對於金融體驗整合的重視，未來將持續秉持「以客戶為中心」的理念，持續攜手更多優質商戶，提供專屬優惠與獨家體驗，讓客戶育兒生活更輕鬆、更精彩。

CUBE信用卡「童樂匯」權益三大亮點：

亮點一：新增「私校繳費」回饋，減輕教育負擔

看準高端家庭對教育的長期投入，本次新增指定11間私校學費回饋通路，爸媽透過i繳費平台以CUBE信用卡繳費，即享1%小樹點（信用卡）回饋。指定學校包括：台北美國學校、台北歐洲學校、道明外僑學校、馬禮遜學校、康乃薾美國學校、立人國際國小、康橋國際學校、華盛頓小學、復興實驗高中、維多利亞雙語中小學、高雄美國學校。

亮點二：七大親子場景，最高10%回饋

國內旅遊精選台北喜來登大飯店、蘭城晶英酒店、台南晶英酒店、礁溪寒沐酒店、桃園名人堂花園大飯店等全台人氣親子飯店享5%回饋；親子出遊放電首選Klook、東京迪士尼樂園、大阪環球影城等國內外熱門樂園享5%回饋；培養孩子五感體驗課更高達10%回饋，包含雲門舞集、TutorABC Junior、汐游寶寶、Etalking Kids，其中iSKI滑雪俱樂部（全台門市）、SKI SCHOOL（台北、高雄學校）享10%回饋外，憑CUBE App童樂匯資格畫面再享課程最優9折專屬優惠，滑雪高手從小培養起。

另有雞湯大叔、YAYOI彌生軒（限街邊店）、甲蟲秘境等親子友善餐廳，以及母嬰用品通路如寶齡婦幼館/步步樂BuBuLuv、樂兒屋、麗兒采家、俏媽咪、卡多摩嬰童館等亦有5%回饋；人氣嬰幼兒品牌官網如古北町、Tiger Family、Little Wonders、Seahorse Originals等皆享10%回饋。

亮點三：恐龍探險樂園獨家禮遇