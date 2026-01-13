今年「AI詐騙」將成主流 趨勢科技揭五趨勢 即時授權支付詐騙攀升

AI技術被駭客、詐騙集團大量應用，民眾日常生活的或訊息回覆都可能遭致被詐風險。全球網路資安解決方案業者趨勢科技提示「2026年五大詐騙趨勢預測」，AI詐騙已成全球主流，2026年詐騙模式將以更快速、更客製化的手法操弄受害者。

趨勢科技調查1,015位台灣成年人，有高達九成受訪者擔心家人被詐騙。趨勢科技總經理洪偉淦表示，目前詐騙集團是多管道滲透、多階段操縱，結合AI技術的精密劇本，讓人更加措手不及，趨勢科技也以不斷進步的產品幫助民眾防禦「進化」的網路詐騙。AI防詐達人的詐騙預警雷達整合AI詐騙模型、行為模式分析並與刑事局165聯防，可判斷使用者手機瀏覽的訊息是否潛藏詐騙風險，並主動發出預警。

趨勢科技也宣布「AI防詐達人」範圍，新增「家庭守護圈」防詐，家庭成員收到可疑來電、簡訊或加LINE好友等疑似詐騙訊息時，照顧者會收到詐騙預警通知，將防詐保護從個人擴及到家庭共防時代。

趨勢科技揭示台灣五大消費資安趨勢，包括社群平台武器化，多管道詐騙成為常態，特別是台灣詐騙由社群平台再導流到LINE時，更難偵測。

其次是全球戀愛與投資詐騙損失持續擴大，台灣另一種「網購詐騙」卻日益猖獗，根據警政署165打詐儀表板顯示，網路購物詐騙自去年下半年起已躍居詐騙榜首，主要以低於市價、限時、限量等話術誘騙民眾。

趨勢科技警告，第三類趨勢是利用AI擴大規模，自動化生成內容將持續優化社交工程詐騙，趨勢科技特別強調，AI已成詐騙者「標配」，未來甚至成為自動針對受害者調整詐騙策略，台灣人開始習於AI應用，受害風險持續升高。

第四是「即時授權支付詐騙」快速攀升，但台灣民眾警覺度仍低，主要是詐騙集團偽裝物離或雇主通知受害者「帳戶異常」，轉往客服或商家，刻意以緊急情境誘騙民眾轉出金額。由於即時支付具備「即轉即走、難以追回」，一旦完成匯款，往往損失難挽回。趨勢科技更調查發現，台灣有高達46%的人是收到來自銀行、信用卡公司甚至警方通知，才意識到被詐騙。

第五是假冒身分詐騙持續升溫，特別是快遞物流、零售商家和微網紅的品牌難辨真偽。趨勢科技調查顯示，有超過六成的民眾看過假冒品牌的詐騙網站或訊息，有58%的民眾遇過網路假冒慈善團體的詐騙內容，但仍有高達41%的民眾會在陌生網站進行購物。