國票金澄清YouTuber不實指控 強調國票投資雷虎程序依法合規

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

針對網路社群自媒體（YouTuber）於1月12日發布影片，指控國票金融控股旗下國票創投投資雷虎生技案出現嚴重虧損，並質疑前負責人陳冠如涉及不當利益輸送，國票金控12日發布重大訊息澄清，強調相關內容與事實不符，已對公司商譽與股東權益造成誤導，特此對外說明。

國票金控表示，國票創投於持有雷虎生技股票期間，雖曾因市場波動出現帳面評價起伏，但投資期間已領取股利，近期亦經董事會決議分批調節持股，合計股利與處分損益後，整體投資報酬為「正數」，並非外界所稱出現重大虧損。相關資訊亦已於去年11月26日依法揭露於重大訊息。

針對投資程序的合規性，國票金控指出，國票創投投資雷虎生技過程，皆依循公司內外部投資規章執行，如涉及關係人交易，亦嚴格依《金融控股公司法》第45條相關規定辦理，經董事會及相關治理機制審議，並無違反法令或公司治理原則情形。

對於外界質疑前國票創投負責人陳冠如存在利益衝突，國票金控也予以澄清。經查，國票創投初始投資雷虎生技時，陳冠如尚未出任該公司董事長，YouTuber所稱「先以個人名義投資、再由公司高價接手」的說法，與實際時序不符，內容失實，恐誤導社會大眾。

至於網路影片以「經營近乎破產」形容國票創投，國票金控亦嚴正否認。依111年度經會計師查核財報，國票創投股東權益約為12.48億元，並無淨值為負情況；母公司國票金114年度自結累計稅後盈餘亦較去年同期成長，財務結構穩健、營運正常。

國票金控強調，公司長期維持穩定獲利，並持續配發股利回饋股東，相關國際票券子公司上繳特別盈餘公積，亦係歷年累積保留盈餘依法辦理，符合全體股東最大利益。對於不實指控，公司將持續澄清，以維護市場秩序與投資人權益。

國票金控 創投

