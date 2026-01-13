遠雄人壽榮獲運動推手獎 以行動讓台灣體育更有力量

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
遠雄人壽「公益看棒球」走進大巨蛋活動，挹注社會福利活水。遠雄人壽／提供
遠雄人壽落實守護健康的理念，透過支持各層級體育賽事與運動公益，推動民眾建立規律運動與健康生活習慣。憑藉在職業聯盟、校園培育、基層社區與公益陪伴等多面向的投入，近日榮獲運動部「第十七屆運動推手獎－贊助類銅質獎」，肯定遠雄人壽將保險守護的精神，轉化為推動全民運動的實際行動。

在籃球領域，遠雄人壽持續深耕不同層級賽事，從職業舞台一路延伸至校園與在地社區。職業賽事方面，連續三年支持新北國王籃球隊，透過穩定的贊助資源陪伴球隊成長，一同見證球隊兩度封王。校園方面，遠雄人壽已連續六年支持世新大學女子籃球隊，同步設立「遠雄人壽雄才遠略運動績優助學金」，協助學生球員在訓練與課業之間取得平衡，成為新世代女籃選手的重要後盾；在基層推動上，亦連續三年贊助「基隆市聯盟杯籃球錦標賽」，與地方球隊及年輕選手一起累積比賽經驗，讓籃球成為連結社區與青少年的共同語言。

除籃球之外，遠雄人壽也積極結合體育與公益，讓運動成為支持弱勢族群的重要力量。2025年首度舉辦「公益看棒球」活動，邀請近20個公益團體及其服務對象進場觀賽，包括台灣癌症基金會、華山基金會、軟骨發育不全症病友關懷協會、中華小腦萎縮症病友協會等社福機構與弱勢家庭走進大巨蛋，實現「走進運動殿堂」的心願，讓許多第一次踏進大型場館的弱勢家庭，透過球賽感受陪伴的力量。遠雄人壽並支持以弱勢族群為主體的「出口盃身心障礙暨多元族群棒球賽」等賽事，期望讓更多弱勢有機會在球場上累積自信與成就感。

在企業內部，遠雄人壽同樣把運動視為健康管理的一環，打造「運動友善職場」。目前公司已成立8個運動社團，涵蓋羽球、登山健行、瑜珈、拳擊有氧等社團，參與人數近200人；同時定期舉辦遠雄人壽盃羽球賽、籃球賽及結合親子參與的家庭日運動會等活動，讓員工在工作之餘，也能透過運動紓壓、維持身心健康與生活平衡。體育贊助與運動推廣對遠雄人壽而言，並非單次專案，而是長期守護健康的一環，透過持續支持校園與基層運動，並結合公益行動與員工參與，讓運動不只停留在賽場，而是能真正走進民眾日常，以實際行動陪伴民眾維持健康生活。

遠雄人壽 運動 公益

