新年搶錢潮來了 滙豐美金定存最高7% 換匯定存衝10%年息

新年之初正是投資人盤點個人資產、重新調整布局的黃金時機，隨著年終紅利發放與海外資金回流，為協助客戶發揮最佳資金效益，滙豐（台灣）商業銀行強勢推出美金定存最高年息7% 優利方案，以及新台幣年息最高3%優利定存活動。

此外，針對強勁的外幣換匯需求，滙豐銀行亦有六大外幣年息最高5%，輔以換匯定存年息最高10%的短期靈活方案，幫助客戶在新年開春之際，搶先掌握獲利契機。

根據最新的《滙豐全球企業家財富報告》（HSBC Global Entrepreneurial Wealth Report），有20%的台灣企業家表示在未來一年會增持現金部位。滙豐(台灣)商業銀行資深副總裁暨消費金融管理部負責人黃至弘表示：「在全球經濟環境波動加劇的情況下，投資人更希望在年初保有更多資金運用彈性，其中，外幣存款結合高流動性與穩定收益的特性，幫助客戶在資金轉換和重新配置的過程中也能創造收益，因此受到許多人的青睞。」

滙豐銀行看準台灣高資產客群多元資產配置與環球布局策略的需求，推出一系列極具競爭力的優利定存專案，協助客戶在年前完成資金的最佳化配置。即日起至2026年3月31日止，滙豐銀行提供具專業投資人資格且符合資產餘額條件的「卓越理財尊尚」（Premier Elite）新客戶，三個月美金定存年息7% 的優惠。除了美元，對於紐幣、澳幣、加幣、歐元及日幣等熱門貨幣，符合資格的「卓越理財」（Premier）客戶也可享有六大外幣優利定存年息最高5%，輔以7天期外幣換匯定存年息10%的短期靈活方案，加上新台幣年息最高3%優利定存活動，透過跨幣別的資產配置，協助客戶在波動的市場中適當分散匯率風險。

滙豐銀重視現有客戶的推薦帶來的肯定，即日起至 2026年 6 月 30 日前，符合資格的滙豐客戶成功推薦親友開立卓越理財專戶，推薦人可享有最高新台幣30,000元百貨禮券，累積推薦再享加碼禮新台幣5,000元百貨禮券！