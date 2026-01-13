今年目標人均負債降至2萬元 北市規劃再發永續債

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

台北市政府財政局13日上午召開年初記者會，說明台北市今年度減債成效與發行永續債規劃。財政局表示，在台北市長蔣萬安上任後至2026年減債金額累計將達400億元，平均每年減債100億元，每位市民平均負債可降至2萬元；今度也將再次發行永續發展債券

財政局局長胡曉嵐表示，北市府為改善財政體質，達成加速減債目標，自2023年至2025年累計減債274億元，人均負債由3.6萬元下降至2.6萬元，另2025年度追加還本20億元，今年預算案編列還本106億元，如經議會審議通過並依預算計畫執行，蔣萬安上任後至2026年減債金額累計將達400億元，平均每年減債100億元，每位市民平均負債可降至2萬元。財政局後續仍將視財政狀況評估加碼還債可行性，期進一步減少債息支出，以挹注市政建設。

胡曉嵐說明，除積極達成加速減債目標外，對於有融資需求且具環境永續及社會效益的重大建設計畫，財政局將持續協助各機關評估運用永續發展債券工具，籌措資金支應。2024年臺北市率全國政府之先，首發永續發展政府債券後，延續前次發行經驗，北市府規劃於今年度再次發行永續發展債券，並已啟動永續發展債券之發行準備作業，預計將於今年第1季發行，投入捷運建設。期望引入穩定的長期資金，用於支應具社會及環境效益的市政建設，透過優質財務工具，提升財務效益與施政效能並強化永續治理，發揮「1+1大於2」的功效。

財政局強調，面對國內外政經環境變化帶來的財政變數，持續積極致力於建構健全且具韌性的財政環境，提升財務資源運用效能，同時在順利推動各項市政建設之前提下，依公共債務法規定，達成加速減債目標，未來將持續靈活運用各項籌資與財務調度工具，透過減債降息、開源節流策略，強化財政韌性，確保市政建設得以穩定推進，達成永續財政目標，實現「永續共融、希望首都」願景。

永續 債券

