下學期就學貸款即將開辦 臺灣銀行線上申請續借免排隊、免手續費

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

114學年度下學期就學貸款申辦作業，自1月15日起至2月28日止辦理。臺灣銀行鼓勵續借學生使用線上申請，透過晶片金融卡或「手機簡訊OTP」核驗身分，僅需電腦及手機即可隨時隨地完成申請，免去現場排隊等候及填寫，更可享有免收線上對保手續費優惠。

為免借款人於銀行、行政機關兩地奔波，臺灣銀行與數位發展部個人化資料自主運用(MyData)平臺合作。借款人可於線上申請全戶戶籍資料及低、中低收入戶證明，資料將導入線上申請系統，無須另行提供紙本文件，不僅確保資料正確性，更簡化就貸線上申請服務流程，以提升對保效率與品質。若為首次申請、基本資料或關係人異動等特殊情況者，則請備妥文件臨櫃辦理。

臺灣銀行積極推廣同一學程續借者「線上申貸」作業，主管機關教育部對此便民措施深表肯定，更呼籲相關學校踴躍參與、積極配合，使各校之學生有機會採用「線上申貸」作業，以網路取代馬路，免於往返奔波及排隊等候之苦，兼享手續費豁免之優惠。

就學貸款乃政府為照顧經濟弱勢家庭之學生，協調相關銀行開辦之優惠貸款，多年來已嘉惠莘莘學子無數。為落實政府德政，臺灣銀行全力配合，不遺餘力，亦期勉所有申貸學生皆能順利完成學業，奠定良好基礎，未來投入職場貢獻所學，進一步回饋國家與社會。詳情至「臺灣銀行就學貸款入口網」（網址：https://sloan.bot.com.tw）查詢或至各地營業單位洽詢。

臺灣銀行 學貸 借款人

