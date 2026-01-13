連續兩年元大金擠下兆豐金 躍升獲利第四強金控
元大金（2885）在2025年獲利繳出亮眼成績單，全年稅後純益達385.2億元，再度輾壓兆豐金（2886）的351億元，連續第二年晉升為金控獲利第四強，取代往年兆豐金的獲利排名；兆豐金在2025年獲利排名第五強，緊追在後是玉山金（2884）的342.9億元。玉山金也擠下凱基金（2883）排名，躍升第六強獲利金控。
在股價表現上，元大金也已經超車兆豐金，上周一度站上41.25元，獲外資連14買；兆豐金近期外資呈現賣超；至於玉山金受到併購三商壽的整合效應仍待觀察影響，遭外資狠心連16賣，股價回測半年線32.48元支撐。
元大金去年全年稅後純益為365.2億元，創歷史新高，EPS為2.74元。元大金旗下子公司證券、銀行、投信、期貨，累計2025年全年獲利同步創歷史新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言