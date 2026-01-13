連續兩年元大金擠下兆豐金 躍升獲利第四強金控

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大金（2885）在2025年獲利繳出亮眼成績單，全年稅後純益達385.2億元，再度輾壓兆豐金（2886）的351億元，連續第二年晉升為金控獲利第四強，取代往年兆豐金的獲利排名；兆豐金在2025年獲利排名第五強，緊追在後是玉山金（2884）的342.9億元。玉山金也擠下凱基金（2883）排名，躍升第六強獲利金控。

在股價表現上，元大金也已經超車兆豐金，上周一度站上41.25元，獲外資連14買；兆豐金近期外資呈現賣超；至於玉山金受到併購三商壽的整合效應仍待觀察影響，遭外資狠心連16賣，股價回測半年線32.48元支撐。

元大金去年全年稅後純益為365.2億元，創歷史新高，EPS為2.74元。元大金旗下子公司證券、銀行、投信、期貨，累計2025年全年獲利同步創歷史新高。

兆豐金 元大金

相關新聞

13金控去年獲利5,567億 史上第三高

2025年全年13家金控稅後純益5,863.2億元，加計上半年新光金295.5億元虧損後，獲利降至5,567.73億元，...

六大壽險外價金達4,946億

去年12月國內外股市延續成長動能，壽險業者普遍以操作投資賺取資本利得，又以台股操作賺最多，加上投資市場熱絡帶動投資型保單...

台幣貶破31.6 八個月低點

外資持續賣超台股並將資金匯出，新台幣匯率昨（12）日連四貶，終場以31.63元兌1美元作收，單日貶值3.5分，失守31....

一銀防詐 布下「天羅地網」

面對詐騙手法日益多變，第一銀行結合自主開發的「天羅」防詐模型全面升級，再啟動「FCB GEO NETWORK 地網防詐」...

臺、土、輸銀年終最高4.4月 三家皆超出預算數6％ 達最高獎金標準

臺、土、輸銀三大國家銀行2025年獲利出爐，臺銀稅後純益為273.47億元，年減5.9%。土銀163.56億元，續創歷史...

臺銀、土銀2026年拚活化不動產、都更

臺銀及土銀今年度預算營業外收入大增，主要力拚處分不動產，參與都更分回房地。其中臺銀預計出售士林區和中正區兩筆土地約20億...

