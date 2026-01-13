美元指數向上漂移、外資提款走人 新台幣元月以來貶2.58角
外資提款走人！新台幣匯價13日早上開盤後一個小時，再現近九個月來新低匯價，10:00報價來到31.68元，較前一日收盤貶值5分，累計今年以來才八個交易日，新台幣匯價就貶值了2.58角。
美元指數今早走強，向99整數關卡靠攏，匯銀人士分析，由於美國公布12月就業數據，非農業就業崗位增加五萬個不及預期，但失業率降至4.4%，且密西根大學調查1月美國消費者信心指數初值升至54.0，為聯準會提供更多喘息空間，市場押注聯準會將等到6月再恢復降息。數據支撐美元指數向上。
除美元走強外，今早外資仍站在賣方，使新台幣繼續承壓。
