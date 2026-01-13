美元指數向上漂移、外資提款走人 新台幣元月以來貶2.58角

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

外資提款走人！新台幣匯價13日早上開盤後一個小時，再現近九個月來新低匯價，10:00報價來到31.68元，較前一日收盤貶值5分，累計今年以來才八個交易日，新台幣匯價就貶值了2.58角。

美元指數今早走強，向99整數關卡靠攏，匯銀人士分析，由於美國公布12月就業數據，非農業就業崗位增加五萬個不及預期，但失業率降至4.4%，且密西根大學調查1月美國消費者信心指數初值升至54.0，為聯準會提供更多喘息空間，市場押注聯準會將等到6月再恢復降息。數據支撐美元指數向上。

除美元走強外，今早外資仍站在賣方，使新台幣繼續承壓。

新台幣 匯價

相關新聞

13金控去年獲利5,567億 史上第三高

2025年全年13家金控稅後純益5,863.2億元，加計上半年新光金295.5億元虧損後，獲利降至5,567.73億元，...

六大壽險外價金達4,946億

去年12月國內外股市延續成長動能，壽險業者普遍以操作投資賺取資本利得，又以台股操作賺最多，加上投資市場熱絡帶動投資型保單...

台幣貶破31.6 八個月低點

外資持續賣超台股並將資金匯出，新台幣匯率昨（12）日連四貶，終場以31.63元兌1美元作收，單日貶值3.5分，失守31....

一銀防詐 布下「天羅地網」

面對詐騙手法日益多變，第一銀行結合自主開發的「天羅」防詐模型全面升級，再啟動「FCB GEO NETWORK 地網防詐」...

臺、土、輸銀年終最高4.4月 三家皆超出預算數6％ 達最高獎金標準

臺、土、輸銀三大國家銀行2025年獲利出爐，臺銀稅後純益為273.47億元，年減5.9%。土銀163.56億元，續創歷史...

臺銀、土銀2026年拚活化不動產、都更

臺銀及土銀今年度預算營業外收入大增，主要力拚處分不動產，參與都更分回房地。其中臺銀預計出售士林區和中正區兩筆土地約20億...

