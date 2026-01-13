期交所保證金調整
台灣期貨交易所於115年1月13日調高旺宏期貨契約（DIF）及彩晶期貨契約（OEF）所有月份保證金為現行所屬級距適用比例之1.5倍，本次調高係旺宏（2337）及彩晶（6116）經證交所於115年1月9日公布為處置有價證券（處置期間為115年1月12日至115年1月23日），期交所依規定自115年1月13日（證券市場處置生效日次一營業日）一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，於115年1月23日一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。
參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言