台灣期貨交易所於115年1月13日調高旺宏期貨契約（DIF）及彩晶期貨契約（OEF）所有月份保證金為現行所屬級距適用比例之1.5倍，本次調高係旺宏（2337）及彩晶（6116）經證交所於115年1月9日公布為處置有價證券（處置期間為115年1月12日至115年1月23日），期交所依規定自115年1月13日（證券市場處置生效日次一營業日）一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，於115年1月23日一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。