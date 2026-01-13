快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

聽新聞
0:00 / 0:00

台幣貶破31.6 八個月低點

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

外資持續賣超台股並將資金匯出，新台幣匯率昨（12）日連四貶，終場以31.63元兌1美元作收，單日貶值3.5分，失守31.6元整數關卡，探逾八個月來新低，成交量放大至20.79億美元。匯銀估計，單日外資匯出金額約10億美元，成為拖累匯價走弱的主要力量。

昨日新台幣走勢呈現開盤後半小時「先升」，近中午時壽險業者陸續進場買匯，疊加外資賣超台股後的匯出需求，下午匯價進一步轉弱。匯率來到與上周低點相近的31.66元附近時，出口商開始積極拋售美元，帶動新台幣回升一度收斂貶幅，但買匯需求仍強，匯價最終回落至31.63元。

匯銀人士指出，昨日市場呈現外資匯出與出口商拋匯相互拉鋸的狀態，多空力道大致抵銷，使匯價未出現單邊劇烈波動。以成交結構來看，外資匯出約占當日主要交易量的一半，壽險業者的買匯力道則相對溫和，出口商在31.65元以上即開始調節部位，形成短線匯價的技術性壓力帶。

值得注意的是，近期部分交易集中於元太外匯經紀平台，亦影響盤中報價節奏。匯銀人士說明，元太外匯採取快捷鍵喊價模式，交易員可即時對市場喊價，不需等待對方接聽電話，相較傳統台北外匯的電話報價方式，成交速度更快、流動性更高。當外資在元太掛出接近市場賣價的買盤時，容易吸引其他市場參與者集中在該平台拋售美元，短線放大成交量與價格變動。

展望後市，匯銀普遍認為，在外資持續調節台股、資金偏向匯出的背景下，新台幣短線仍面臨貶值壓力，不過，出口商在31.65元至31.66元區間的拋匯意願，將形成一定支撐。若未出現重大利多或利空衝擊，新台幣匯率預料呈現緩步盤貶的震盪格局。

新台幣 外資 匯價

延伸閱讀

股匯脫鉤 新台幣貶破31.6元續寫逾8個月低點

反補貼爭端軟著陸！陸宣布：中歐就大陸電動車「價格承諾」達成協議

1月台股期指漲248點

群創開漲、台股多頭到頭？專家揭面板股兩段式補漲規律：小心反轉風險

相關新聞

13金控去年獲利5,567億 史上第三高

2025年全年13家金控稅後純益5,863.2億元，加計上半年新光金295.5億元虧損後，獲利降至5,567.73億元，...

純網銀首例 LINE Bank賺錢了…預期Q1也會獲利

台灣純網銀首家獲利出現，LINE Bank（連線銀行）昨（12）日公布2025年12月自結財報，單月稅前盈餘超過1,10...

六大壽險外價金達4,946億

去年12月國內外股市延續成長動能，壽險業者普遍以操作投資賺取資本利得，又以台股操作賺最多，加上投資市場熱絡帶動投資型保單...

台幣貶破31.6 八個月低點

外資持續賣超台股並將資金匯出，新台幣匯率昨（12）日連四貶，終場以31.63元兌1美元作收，單日貶值3.5分，失守31....

一銀防詐 布下「天羅地網」

面對詐騙手法日益多變，第一銀行結合自主開發的「天羅」防詐模型全面升級，再啟動「FCB GEO NETWORK 地網防詐」...

臺、土、輸銀年終最高4.4月 三家皆超出預算數6％ 達最高獎金標準

臺、土、輸銀三大國家銀行2025年獲利出爐，臺銀稅後純益為273.47億元，年減5.9%。土銀163.56億元，續創歷史...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。