台幣貶破31.6 八個月低點

外資持續賣超台股並將資金匯出，新台幣匯率昨（12）日連四貶，終場以31.63元兌1美元作收，單日貶值3.5分，失守31.6元整數關卡，探逾八個月來新低，成交量放大至20.79億美元。匯銀估計，單日外資匯出金額約10億美元，成為拖累匯價走弱的主要力量。

昨日新台幣走勢呈現開盤後半小時「先升」，近中午時壽險業者陸續進場買匯，疊加外資賣超台股後的匯出需求，下午匯價進一步轉弱。匯率來到與上周低點相近的31.66元附近時，出口商開始積極拋售美元，帶動新台幣回升一度收斂貶幅，但買匯需求仍強，匯價最終回落至31.63元。

匯銀人士指出，昨日市場呈現外資匯出與出口商拋匯相互拉鋸的狀態，多空力道大致抵銷，使匯價未出現單邊劇烈波動。以成交結構來看，外資匯出約占當日主要交易量的一半，壽險業者的買匯力道則相對溫和，出口商在31.65元以上即開始調節部位，形成短線匯價的技術性壓力帶。

值得注意的是，近期部分交易集中於元太外匯經紀平台，亦影響盤中報價節奏。匯銀人士說明，元太外匯採取快捷鍵喊價模式，交易員可即時對市場喊價，不需等待對方接聽電話，相較傳統台北外匯的電話報價方式，成交速度更快、流動性更高。當外資在元太掛出接近市場賣價的買盤時，容易吸引其他市場參與者集中在該平台拋售美元，短線放大成交量與價格變動。

展望後市，匯銀普遍認為，在外資持續調節台股、資金偏向匯出的背景下，新台幣短線仍面臨貶值壓力，不過，出口商在31.65元至31.66元區間的拋匯意願，將形成一定支撐。若未出現重大利多或利空衝擊，新台幣匯率預料呈現緩步盤貶的震盪格局。