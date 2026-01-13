六大壽險外價金達4,946億

快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔／台北報導

去年12月國內外股市延續成長動能，壽險業者普遍以操作投資賺取資本利得，又以台股操作賺最多，加上投資市場熱絡帶動投資型保單、分紅保單等商品銷售，排除增提外價金的因素下，六大壽險單月獲利合計月成長89%、年增逾600%；增提外價金後，12月底累計外價金餘額約4,946億元，創歷史新高。

台股2025年12月上漲4.8%，六大壽險公司賣股賺進資本利得，加上經常性收益挹注，合計12月賺576.9億元，全年賺2,235億元，增提2025年全年稅前獲利的三成入外匯價格變動準備金後，12月合計稅後虧損104.04億元，全年稅後純益合計1,583.89億元，年減40.5%。

國泰人壽全年新契約CSM（合約服務邊際）逾900億，外匯準備金餘額累計1,138億元；富邦人壽12月一次性增提外價金281億元後，稅後淨損為51.1億元，累計全年稅後純益為625.5億元，12月底外價金餘額逾1,420億元。

南山人壽增提外價金後，12月虧損約26億元，2025年稅後純益為289.7億元，12月底外價金餘額估逾680億元；新光人壽因合併原因，金控僅認列新光人壽7月24日至12月31日累計稅後純益56.8億元，推估外價金餘額累計超過990億元。

凱基人壽增提外價金後12月虧損3.51億元，全年獲利158.25億元，累計外價金餘額約430億元；台壽12月趁勢處分股票和私募基金實現資本利得，增提後12月虧損3.36億元，累計全年稅後純益208.50億元，外價金餘額逾280億元。

