13金控去年獲利5,567億 史上第三高

2025年全年13家金控稅後純益5,863.2億元，加計上半年新光金295.5億元虧損後，獲利降至5,567.73億元，寫史上第三高，年減6.9%。壽險金控因年底一次提存三成獲利到外匯價格準備金，拖累整體金控獲利表現。

富邦金（2881）全年獲利與每股純益（EPS）居金控雙冠王，EPS達8.36元、國泰金（2882）7.08元、台新新光金（2887）為1.91元。除富邦金、國泰金、凱基金（2883）與國票金（2889）外，其餘九家金控全年獲利皆寫歷史新高。

富邦金、國泰金壽險雙雄去年底受一次性提存三成獲利衝擊，單月獲利明顯受挫，富邦金12月稅後純益僅剩1.4億元，國泰金單月盈轉虧8.5億元。

但兩家金控全年仍繳出亮眼成績，富邦金全年賺1,208.5億元、EPS為8.36元寫歷年第三高，穩居全年獲利與EPS雙冠王，EPS連續17年稱冠。國泰金全年稅後純益1,079.9億元、EPS 7.08元仍寫歷史次高。

從獲利結構來看，兩家金控皆因壽險子公司須就全年獲利三成提存外價金，壓抑帳面表現。國泰人壽全年稅後純益565.5億元，一次性提存外價金達217.5億元；富邦人壽全年稅後純益625.5億元，一次性提存281億元外價金。

相較壽險端承壓，兩家金控的銀行與非壽險子公司發揮穩定支撐。國泰世華銀行、台北富邦銀行全年獲利雙雙創新高，放款成長與利差擴張帶動利息淨收益提升，產險與證券子公司獲利維持高檔，凸顯壽險金控在匯率與準備金制度下，獲利結構分流趨勢持續。

台新新光金受惠合併效益顯現，全年稅後純益373.6億元、年增86%，EPS 1.91元創新高；銀行子公司獲利穩步成長，壽險方面，新壽合併後累計稅後純益56.8億元，台新人壽則因準備金提存與初年費用增加，短期獲利仍有壓力。

法人指出，2026年美國聯準會（Fed）料將續降息，台美利差縮減將影響銀行業2026年SWAP（換匯交易）收益減少逾兩成，但有助銀行美元資金成本下降、提升外幣放款需求，預料2026年銀行淨利收可望維持中位數成長。

壽險型金控面臨接軌TW-ICS（新一代清償能力制度）資本疑慮降低，但獲利是否回穩，CSM（合約服務邊際）開帳數、2026年股票資本利得水準是未來營運動能關鍵，另AC部位轉到OCI金額及未來利率波動也將影響淨值水準，市場對於壽險型金控呈現較觀望態度。