13家金控去年獲利5567億…史上第3高 這家穩居雙冠王

聯合報／ 記者廖珮君戴玉翔黃于庭／台北報導

十三家金控去年稅後純益五八六三點二億元，若加計上半年新光金二九五點五億元虧損，獲利降至五五六七點七三億元，為史上第三高，年減百分之六點九。壽險金控因去年底一次提存三成獲利到外匯價格準備金，拖累整體金控獲利表現。

除了富邦金、國泰金、凱基金與國票金外，其餘九家金控去年獲利皆寫歷史新高。富邦金去年獲利一二○八點五億元、每股稅後純益（ＥＰＳ）八點三六元仍穩居金控雙冠王。

從金控類型觀察，去年獲利明顯由銀行型金控撐盤。七家銀行型金控全年稅後純益二五一二點九億元、年增百分之三點二，優於證票券型年增百分之二點一四，明顯領先四家壽險型金控衰退百分之六點四的表現。

單月表現方面，去年十二月金控稅後純益僅二五八點三億元，月減百分之五十六。其中證票券型金控逆勢月增百分之○點三二，銀行型與壽險型分別月減百分之八點四與百分之八十七點五，主因年底銀行增提呆帳、壽險業一次性提存約三成稅前盈餘至外匯價格變動準備金，壓抑獲利。

富邦金、國泰金壽險雙雄去年底也受一次性提存獲利衝擊，單月獲利明顯受挫，富邦金去年十二月稅後純益僅剩一點四億元，國泰金單月盈轉虧八點五億元。

中信金控 富邦金 壽險

