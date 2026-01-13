聽新聞
0:00 / 0:00
13家金控去年獲利5567億…史上第3高 這家穩居雙冠王
十三家金控去年稅後純益五八六三點二億元，若加計上半年新光金二九五點五億元虧損，獲利降至五五六七點七三億元，為史上第三高，年減百分之六點九。壽險金控因去年底一次提存三成獲利到外匯價格準備金，拖累整體金控獲利表現。
除了富邦金、國泰金、凱基金與國票金外，其餘九家金控去年獲利皆寫歷史新高。富邦金去年獲利一二○八點五億元、每股稅後純益（ＥＰＳ）八點三六元仍穩居金控雙冠王。
從金控類型觀察，去年獲利明顯由銀行型金控撐盤。七家銀行型金控全年稅後純益二五一二點九億元、年增百分之三點二，優於證票券型年增百分之二點一四，明顯領先四家壽險型金控衰退百分之六點四的表現。
單月表現方面，去年十二月金控稅後純益僅二五八點三億元，月減百分之五十六。其中證票券型金控逆勢月增百分之○點三二，銀行型與壽險型分別月減百分之八點四與百分之八十七點五，主因年底銀行增提呆帳、壽險業一次性提存約三成稅前盈餘至外匯價格變動準備金，壓抑獲利。
富邦金、國泰金壽險雙雄去年底也受一次性提存獲利衝擊，單月獲利明顯受挫，富邦金去年十二月稅後純益僅剩一點四億元，國泰金單月盈轉虧八點五億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言