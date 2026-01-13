快訊

一銀防詐 布下「天羅地網」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一銀行打造「天羅地網」雙機制，全面監控帳戶金流與ATM提領，守護客戶資產安全。第一銀行／提供
面對詐騙手法日益多變，第一銀行結合自主開發的「天羅」防詐模型全面升級，再啟動「FCB GEO NETWORK 地網防詐」專案，打造「天羅地網」雙機制，全面監控帳戶金流與ATM提領，強化跨行ATM風險控管，攔阻詐騙資金流，守護客戶資產安全。

「天羅」模型是透過分析帳戶金流，建立異常交易偵測並進行控管，但是詐騙集團也常利用ATM作為資金提領通路，藉此製造金流斷點，為全面性防詐，第一銀行「FCB GEO NETWORK 地網防詐」導入ATM地理資訊技術，交叉比對時間與空間軌跡，辨識異常交易並鎖定潛在詐騙集團活動路徑，形成更縝密的防詐網絡，強化對可疑行為的偵測與防堵，在農曆年關資金流動高峰期來臨前，提前因應，有效降低損失風險。

透過地理資訊分析，第一銀行已掌握多處高風險ATM熱點，並依風險等級部署防護措施；例如，結合AI臉部辨識技術，協助識別可疑提領行為與異常操作，實施後攔阻件數與金額均較去年同期提升近60％，顯示第一銀行打擊詐騙的成效與堅定決心。

為全面提升防詐效果，第一銀行整合內部業務數據、跨單位共享資訊及外部主管機關資料，建立可動態更新的高風險行為輪廓，縮短識別時間並提升偵測精準度，導入AI模型監控系統，持續追蹤異常行為、即時預警並動態調整風險策略，確保控管更精準、更即時，不僅提升防詐效率，更藉由AI模型監控強化全行風險管理的敏捷度，為客戶打造更安全的金融環境。

以杜絕詐騙為重要目標的第一銀行，透過多元策略與定期會議，不斷優化防詐機制，未來將持續堅守金融安全防線，為客戶打造更安全、安心的金融環境。

