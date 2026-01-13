純網銀首例 LINE Bank賺錢了…預期Q1也會獲利

台灣純網銀首家獲利出現，LINE Bank（連線銀行）昨（12）日公布2025年12月自結財報，單月稅前盈餘超過1,100萬元，首度賺錢，寫開業4.7年來里程碑，LINE Bank總經理黃以孟透露，今年第1季即可望實現單季轉盈，全年獲利目標「遠遠超過1億」，且有上市計劃，最快2028年IPO。

黃以孟於2026成長展望媒體說明會表示，去年12月首次單月由虧轉盈，稅前盈餘超過1,100萬元，距開業4.7年，比預期五年還稍提早，目標今年完成單季及半年甚至全年度由虧轉盈。

黃以孟說明2025年績效，虧損改善54%，最大驅動力是淨收益年成長73%，其中十個月淨收益創新高，預期三年淨收益年複合成長率超過75%，動能強勁，未來看好。現有220萬客戶數中最重視的月活躍用戶率55至60%，財管客戶數成長超過60%，具經營財管業務起點。信貸餘額達750億元，在國銀為難得紀錄，國內39家銀行躋身第六位，產品絕對和大銀行可競爭。

此外，活存成長56%可壓低資金成本，全行淨收益中手收等非利息淨收益占11%，與全球純網銀相較占比高，未來要讓利息及非利息兩隻腳站穩。存放利差三年擴大2.2倍。如今信貸件數近百萬件，近三分之一來自去年貢獻，他形容去年可說跨過鴻溝進入另一成長領域。

談到關鍵策略，黃以孟強調立基於LINE生態圈讓行銷獲客成本較低。展望未來三年將積極布局財管業務，今年會開始著墨法金，法個金並進，讓兩隻腳成長更穩健。對兼營虛擬資產業務（VASP）有高度興趣，不排斥和現有VASP業者合作。房貸和信用卡會陸續啟動建制專案。財管不只看銀行業務，即將做股票抽籤。

截至去年9月，累積虧損約40億元，對於是否上市，黃以孟說去年11月是累虧最高峰，已逐漸往下掉，目標三年半內將累虧全部彌補，且確實有上市計劃，再經過兩年成長及盈餘表現，時間表最快2028年IPO。而現無第三次增資計畫，但採開放態度，未來增資不會是因虧損，若業務擴展需要不排除，股東也支持。