第一銀行ATM熱點阻詐 攔詐成功率提高60%

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一銀行ATM熱點阻詐，攔詐成功率提高60%。圖／第一銀行提供
春節資金調度高峰潮之際，第一銀行強化ATM攔詐，一銀今日表示，透過地理資訊分析，第一銀行已掌握多處高風險ATM熱點，並依風險等級部署防護措施；例如結合AI臉部辨識技術，協助識別可疑提領行為與異常操作，實施後攔阻件數與金額均較去年同期提升近60％。

已結合自主開發的「天羅」防詐模型全面升級，再啟動「FCB GEO NETWORK地網防詐」專案，打造「天羅地網」雙機制，全面監控帳戶金流與ATM提領，強化跨行ATM風險控管，來攔阻詐騙資金流。

第一銀行說，天羅模型是透過分析帳戶金流，建立異常交易偵測並進行控管，但是詐騙集團也常利用ATM作為資金提領通路，藉此製造金流斷點，為全面性防詐，第一銀行「FCB GEO NETWORK地網防詐」導入ATM地理資訊技術。

第一銀行指出，藉此可以交叉比對時間與空間軌跡，辨識異常交易並鎖定潛在詐騙集團活動路徑，形成更縝密的防詐網絡，強化對可疑行為的偵測與防堵，在農曆年關資金流動高峰期來臨前，提前因應，有效降低損失風險。

第一銀行表示，已整合內部業務數據、跨單位共享資訊及外部主管機關資料，建立可動態更新的高風險行為輪廓，縮短識別時間並提升偵測精準度，導入AI模型監控系統，持續追蹤異常行為、即時預警並動態調整風險策略，確保控管更精準、更即時。

第一銀行 ATM 詐騙集團 AI 臉部辨識

