紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

中租2025年每股賺11.24元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

中租控股（5871）昨（12）日公告2025年營收與獲利，累計全年營收975.7億元，年減5%，其中，僅有東協地區全年營收年增4%，其餘台灣及中國大陸市場年營收呈現衰退。全年稅後純益198億元，則比2024年衰退12%，不過全年每股稅後純益（EPS）仍有11.24元，維持全年賺逾一個股本的水準。

中租控股昨天公布去年12月自結合併營收82.4億元，若與11月相較，合併營收月增6%，三大主要營運地區皆有成長，整體利息收入及手續費收入皆比11月成長，業務動能增溫。累計去年全年營收975.7億元，年減5%，若以地區來看，台灣地區累計營收年減3%、中國大陸累計營收年減12%、東協累計營收則年增4%。

中租控股指出，主因在於，總體經濟不確定性高，導致台灣與大陸的放款較為保守。

中租控股昨日也同步公告自結獲利，12月稅後純益17.2億元，EPS為1.01元，較11月成長19%，主要是因合併營收月增6%，且中國大陸預期信用減損損失金額月減；2025年全年稅後純益198億元，年減12%，全年EPS為11.24元。

中租控股分析，2025年全年獲利比2024年衰退，主要原因有二，包括2025年整體業績及營收減少，加上2025年中國大陸預期信用減損損失金額比2024年同期增加所致。

