金控旗下產險純益亮眼 四公司2025年全數增逾兩位數

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

四大金控旗下產險子公司2025年繳出亮麗成績單，防疫險陰霾退散、工程險與車險撐盤，不僅獲利同步成長，也顯示本業體質與風險管理逐步回歸正軌。根據各公司公布資料，富邦產險、國泰產險、華南產險與兆豐產險2025年全年稅後純益全數成長，其中富邦產以68.8億元居冠，年增高達128%；國泰產稅後純益37.6億元，年增42%；華南產18億元，年增39.4%；兆豐產7.61億元，年增幅更達84%。

若以每股稅後純益（EPS）觀察，富邦產仍是居冠，達22.9元，國泰產險2025年EPS達18.8元，緊追在後；華南產EPS為9元；兆豐產EPS為2.31元，顯示歷經防疫險巨額虧損衝擊，獲利能力已逐步回溫。

從營運結構來看，各公司均呈現「本業回歸、承保改善」的共同趨勢。富邦產險指出，2025年防疫險再保攤回已順利處理完成，承保與投資雙引擎同步發揮，帶動全年保險本業收入及稅後純益雙雙改寫歷史新高。12月單月簽單保費43.8億元，全年達676.7億元，年成長5%。其中，工程險受惠於綠能與大型建設專案，年增19%最為亮眼，整體市占率達23.7%，持續蟬聯市場龍頭。

國泰產險則持續擴大客戶基盤與商品線，12月簽單保費35.2億元，全年累計395.3億元，年增8%。車險與工程險成為成長主力，分別年增6%與40%。在風險控管方面，國泰產強調透過精準定價與風險平衡機制，各險別損失率維持在合理水準，帶動承保獲利穩健上升；投資端則因應市場波動靈活調整部位，以兼顧收益與風險。

華南產險2025年獲利結構以核保為主，核保損益占整體稅前收益約64%，反映承保品質與損失率管理成效。華南產表示，今年車險銷售仍以汽車經銷商、保經代與網路投保為主要通路，並積極爭取新車與電動車市場，透過套裝式商品優化商品組合。同時，因應台灣進入超高齡社會與極端氣候衝擊，2026年將規劃推出結合長照、醫療與氣候風險的相關保單，以回應ESG與市場需求。

至於曾因防疫保單虧損逾百億元的兆豐產險，2025年獲利顯著回升。

