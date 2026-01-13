臺銀、土銀2026年拚活化不動產、都更

臺銀及土銀今年度預算營業外收入大增，主要力拚處分不動產，參與都更分回房地。其中臺銀預計出售士林區和中正區兩筆土地約20億元，處分利益約14.5億元。土銀主要以自有土地參與都市更新分回房地，預計變賣後利益共計9.3億元。

臺銀預計2026年營業外收入18.3億元，較上年度預算增加14.7億元，約410.45％，主要因本年度增列處分不動產、廠房及設備利益所致。其中，預計變賣台北市士林區華岡段三小段畸零地以及中正區城中段二小段畸零地。另外，大同區大龍段一小段24筆土地參與都市更新，於本年度以土地換入建物。大同區雙連段三小段土地參與都市更新，於本年度以土地換入建物。預計變賣土地利益14.5億元。

土銀今年度預計處理土地資產，包括台北市中正區土地因參與都市更新，認列領取道路用地補償費及換出土地利益；北市中正區參與都市更新分回土地及房屋標售；北市大安區、新竹市南門段及竹蓮段等土地，配合政府都市更新政策，辦理公共設施用地土地標售。總計預估變賣利益為9.3億元。

土銀說明將強化行有資產合理經營管理，利用參與都市更新、設定地上權及合建等多元活化方式；持續辦理閒置辦公場所廳舍出租及空地標租、處分無保留必要或無開發計畫土地。