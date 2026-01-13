快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

臺銀、土銀2026年拚活化不動產、都更

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

臺銀及土銀今年度預算營業外收入大增，主要力拚處分不動產，參與都更分回房地。其中臺銀預計出售士林區和中正區兩筆土地約20億元，處分利益約14.5億元。土銀主要以自有土地參與都市更新分回房地，預計變賣後利益共計9.3億元。

臺銀預計2026年營業外收入18.3億元，較上年度預算增加14.7億元，約410.45％，主要因本年度增列處分不動產、廠房及設備利益所致。其中，預計變賣台北市士林區華岡段三小段畸零地以及中正區城中段二小段畸零地。另外，大同區大龍段一小段24筆土地參與都市更新，於本年度以土地換入建物。大同區雙連段三小段土地參與都市更新，於本年度以土地換入建物。預計變賣土地利益14.5億元。

土銀今年度預計處理土地資產，包括台北市中正區土地因參與都市更新，認列領取道路用地補償費及換出土地利益；北市中正區參與都市更新分回土地及房屋標售；北市大安區、新竹市南門段及竹蓮段等土地，配合政府都市更新政策，辦理公共設施用地土地標售。總計預估變賣利益為9.3億元。

土銀說明將強化行有資產合理經營管理，利用參與都市更新、設定地上權及合建等多元活化方式；持續辦理閒置辦公場所廳舍出租及空地標租、處分無保留必要或無開發計畫土地。

都市更新 北市 資產

延伸閱讀

北北基桃前十大人口紅利 淡水淨成長達3.6%居冠

南市6自來水延管工程獲近3000萬元補助 拚年底完工

地主委託都市更新…建商向銀行融資後又加買老屋旁土地 騙局一場

影／林岱樺剪了三分頭！民進黨內初選民調前夕 展現為高雄奮戰決心

相關新聞

13金控去年獲利5,567億 史上第三高

2025年全年13家金控稅後純益5,863.2億元，加計上半年新光金295.5億元虧損後，獲利降至5,567.73億元，...

純網銀首例 LINE Bank賺錢了…預期Q1也會獲利

台灣純網銀首家獲利出現，LINE Bank（連線銀行）昨（12）日公布2025年12月自結財報，單月稅前盈餘超過1,10...

六大壽險外價金達4,946億

去年12月國內外股市延續成長動能，壽險業者普遍以操作投資賺取資本利得，又以台股操作賺最多，加上投資市場熱絡帶動投資型保單...

台幣貶破31.6 八個月低點

外資持續賣超台股並將資金匯出，新台幣匯率昨（12）日連四貶，終場以31.63元兌1美元作收，單日貶值3.5分，失守31....

一銀防詐 布下「天羅地網」

面對詐騙手法日益多變，第一銀行結合自主開發的「天羅」防詐模型全面升級，再啟動「FCB GEO NETWORK 地網防詐」...

臺、土、輸銀年終最高4.4月 三家皆超出預算數6％ 達最高獎金標準

臺、土、輸銀三大國家銀行2025年獲利出爐，臺銀稅後純益為273.47億元，年減5.9%。土銀163.56億元，續創歷史...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。