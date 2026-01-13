臺、土、輸銀年終最高4.4月 三家皆超出預算數6％ 達最高獎金標準

臺、土、輸銀三大國家銀行2025年獲利出爐，臺銀稅後純益為273.47億元，年減5.9%。土銀163.56億元，續創歷史新高。輸銀16.26億元，亦續創歷史新高。三家盈餘皆超出法定預算數6％，達到最高可領4.4個月年終獎金標準。

臺灣銀行2025年稅後純益273.47億元，較上年度減少5.9%，主要獲利來源為利息淨收益與投資及匯兌淨利益。土地銀行163.56億元，已連三年創歷史新高，年成長11.6%，獲利動能方面，股票操作受惠台股表現強勁，加權指數全年漲幅26%，股票投資部位受益於台股連三年收紅，帳面評價利益增加；另隨台積電（2330）及AI供應鏈配發穩定股利，現金股息收入為盈餘成長的重要動能。輸出入銀行純益16.26億元，年成長7.5%。

國營事業年終獎金最高4.4個月，按相關規定，臺銀全年純益較法定預算數127.64億元達成率214%，土銀純益較預算數105.14億元達成率為155%，輸銀則達成預算數11.18億元之145%。按財政部所屬事業機構經營績效獎金規定，臺銀及土銀已超過法定盈餘10%，輸銀超過法定盈餘6%，均達到績效獎金最高2.4個月標準，加上考核獎金最高2個月，員工最高可領到4.4個月年終獎金。

至於調薪方面，國營事業已與軍公教脫鉤，三家國營銀行均為每兩年可根據工作績效等因素進行薪資調整，每次最高調幅5%。臺銀和土銀為民國偶數年調整，去年比較軍公教已調薪4%，輸銀則為奇數年調整。

國營銀行皆負有政策任務，不動產專業銀行土銀獲利已連三年寫新高，土銀指出，身為國營銀行一向配合政府政策並肩負社會責任，目前中央銀行仍持續實施選擇性信用管制措施，對於土建融貸款將續採行謹慎穩健策略，慎選優質個案承作；對於房貸業務以無自用住宅貸款為主，近期又以新青安貸款為大宗，另為加強授信產業結構均衡化亦積極拓展一般企業金融授信，後續持續觀察房市、經濟基本面變動情形動態因應。輸銀整體營運績效亦寫佳績，其中放款及保證承作額皆為歷史新高。