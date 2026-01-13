快訊

債市成交榜 凱基證居冠

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

在台灣債券市場中，券商於次級市場的成交量表現，長期被視為衡量市場影響力的重要指標。根據櫃買中心及市場統計資料顯示，2025年全年凱基證券在台灣債券次級市場表現突出，全年共有11個月買賣成交量位居市場第一，持續穩坐台灣債市最具影響力券商寶座，領先地位備受市場關注。

據統計，去年12月，券商在債券次級市場表現亮眼，凱基證以成交金額726.9億元居冠，次為元大證355億元、元富證330億元、富邦證275.5億元、永豐金證211.1億元，而去年12個月當中，凱基證有高達11個月在成交量居市場第一，表現搶眼。

市場分析認為，凱基證券在債券承銷與造市能力方面亦具明顯優勢。凱基在債市屬於主動型造市商，報價積極、買賣價差具競爭力，並具備承接大型交易部位的能力，能有效協助法人投資人快速進出市場、降低流動性風險。

對機構投資人而言，成交效率、價格穩定度與市場深度往往比手續費水準更為重要，也因此提升法人客戶對凱基證券的黏著度。

券商 成交量

