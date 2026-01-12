富邦金、北富銀響應北市府法制實務研習計畫課程 培育新世代法律人才

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
富邦金控、北富銀響與台北市政府法務局合作舉辦講座及參訪活動，邀請65位雙北轄區大學法律系學生參與，市府法務局局長連堂凱(右六)、富邦金法務長劉中平(右七)也到場參與。圖／富邦金控提供
為培育優秀法律人才，協助更多青年學子了解金融業法律實務運作，富邦金控、台北富邦銀行積極響應台北市政府法務局推動「市政運作與地方法制實務研習」計畫課程，並於今(12)日與台北市政府法務局合作舉辦講座及參訪活動。活動邀請65位雙北轄區大學法律系學生參與，透過橫跨金控及銀行金融法律實務的講座及分行參訪，提供青年學子深入觀察與體驗金融機構法律治理架構的機會，同時認識金融業公平待客原則及防詐實務，扎根培育新世代法律人才。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，金融業的穩健發展，仰賴健全的法治基礎與專業法律人才的支持。本次課程議題包含金控董事會務、法令遵循、洗錢防制、法律事務等業務介紹，更進一步結合銀行公平待客、金融防詐等重要議題，並安排同學實地參訪銀行分行，希望協助法律系學生從制度面與實務面，深入理解法律在金融治理中的關鍵角色。

富邦金控深入介紹法律系學生於集團內的職涯發展機會，包括法遵、法務、洗錢防制及公司治理等領域，展現完善職涯規劃。北富銀則介紹「機構律師的一天」，以機構律師的角度分享銀行法務實務與經典案例；「公平待客推動執行亮點」強調企業社會影響力，說明北富銀今年持續聚焦防詐策略；「鷹眼防詐成果-2026校園防詐」課程聚焦金融安全與反詐騙實務，提升學生風險意識。課後北富銀也邀請同學實地參訪位於北市府一樓之北富銀市府分行，介紹無障礙友善環境服務。

為了深化人才培養與吸引優質人才加入，富邦金控長期推動產學合作，希望培育具備法治觀念、具實務能力的青年學子，同時吸引更多優秀法律人才進入富邦金控服務。

法律系 北市府 青年

