央行解密硬幣冷知識！錢幣邊緣刻上刻痕竟與牛頓有關

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行臉書今天貼文和民眾分享硬幣小知識，說明為何每天幾乎都會用到的硬幣是圓形的？又為何邊緣要刻上規則的刻痕？圖／本報資料照片
為何每天幾乎都會用到的硬幣是圓形的？又為何邊緣要刻上規則的刻痕？央行臉書今天貼文和民眾分享硬幣小知識。

央行表示，世界上最早的圓形硬幣約出現在西元前7世紀晚期，地點為今日土耳其西部的呂底亞（Lydia）王國。當時，人們將金屬加熱至熔融狀態，使其自然形成球狀，再取出來敲打鑄造。硬幣之所以呈現圓形並非出於設計考量，而是物理法則下的自然結果。

現在全球流通中的硬幣也大多是圓形設計，主要是因為圓形硬幣比其他形狀更容易滾動、堆疊與分類，有助於簡化商業交易、儲存、自動化處理及計數流程。此外，圓形硬幣比其他形狀的硬幣更不易磨損，且較容易進行大量生產。日本造幣局還指出，使用自動販賣機購買商品時，將圓形硬幣投入投幣孔也更加方便。不過，全球仍有各種不同形狀的硬幣；例如英國的20便士、50便士是七邊形，而1英鎊則是十二邊形。

至於硬幣邊緣之所以出現規則的刻痕，央行解釋，是為了解決所謂的「剪邊幣」（clipped money）問題。因在貴金屬貨幣盛行的年代，硬幣本身的價值來自其所含的貴金屬（如金、銀等），不肖人士便會從硬幣邊緣偷偷削去少量金屬，累積後再行熔煉牟利。這種「硬幣剪邊」（clipping）的行為在過去屢見不鮮，隨著時間推移，市場上逐漸充斥著邊緣被削、實際價值不足的硬幣，損及商品貨幣的幣信。

央行說明，為了遏止硬幣被剪邊氾濫的問題，英國國王威廉三世（William III）推動了一系列貨幣改革。1696年，時任英國造幣局局長牛頓（Isaac Newton）主導「大重鑄」（Great Recoinage），回收舊制手工敲鑄銀幣，且首次在制度層面全面採用機器鑄幣技術，並在硬幣的邊緣刻上規則的刻痕，使剪邊行為無所遁形，貨幣秩序也因此逐漸恢復。時至今日，流通中的硬幣多已不再以貴金屬製成，邊緣刻痕仍被保留下來，成為防偽、協助辨識的重要特徵。不過，有些面額較低的硬幣，因鑄造成本考量而沒有在邊緣刻痕，例如1美分、5美分；1分歐元、2分歐元、5分歐元；1日圓、5日圓、10日圓（1951~1958年除外）等硬幣，就是採光邊設計。

