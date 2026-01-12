快訊

股匯脫鉤 新台幣貶破31.6元續寫逾8個月低點

中央社／ 台北12日電
新台幣兌美元今天收盤價貶破31.6元，收在31.63元，貶3.5分。路透
新台幣兌美元今天收盤價貶破31.6元，收在31.63元，貶3.5分。路透

台股今天再創盤中新高，新台幣匯率走勢卻不同調，隨著亞幣示弱、熱錢出走，新台幣兌美元今天收盤價貶破31.6元，收在31.63元，貶3.5分，匯價連4黑，且改寫去年5月以來、逾8個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額為20.79億美元。

美國去年12月非農就業數據出爐，結果喜憂參半，市場平常心看待，美股主要指數9日收漲，台股今天繼續衝鋒，加權指數盤中一度創下新高30681.99點，終場漲勢收斂，收在30567.29點，上漲278.33點。

台股氣勢如虹，卻未能提振新台幣匯率士氣，新台幣兌美元今天以31.56元開盤後，隨著外資提款台股匯出，且日圓、韓元下挫，匯價應聲翻貶，盤中最低觸及31.666元。

外匯交易員直言，台股持續創高，外資還是雙向操作，且午後偏向匯出，今天外資也提款台股逾百億元，在熱錢沒有大舉回流之前，新台幣匯率難以扭轉頹勢。

外匯交易員並指出，市場多認為聯準會1月利率按兵不動，降息題材淡化，加上關稅裁決未定，國際局勢沒有明顯進展，新台幣匯市仍由資金面主導；上週出口商踴躍拋匯，讓貶勢稍踩煞車，但眼見新台幣跌跌不休，出口商轉為惜售，照此態勢看來，新台幣將緩步貶向31.8元，甚至不排除測試32元大關。

央行統計今天主要亞幣變動，儘管美元指數下跌0.23%，新台幣仍小貶0.11%，日圓貶值0.23%，韓元重挫0.62%，人民幣相對穩健，升值0.11%。

