揭年輕世代需求 保誠集團調查：超過七成亞洲年輕人優先考量財務安全

亞洲年輕世代在財務管理上具有高度紀律與規劃性。根據保誠集團「亞洲年輕世代財務思維」（Financial Mindset of Young Adults in Asia）調查，超過七成的受訪者表示自己有明確的財務規劃，並因此養成穩定的保險和投資習慣。此外，有近七成受訪者相信個人財務狀況會於未來五至十年內有所改善。

研究調查涵蓋七個亞洲市場，包括台灣、香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國，訪問超過5300名20至35歲的年輕族群。

保誠集團分析，大多數亞洲年輕人認為，生活中的不確定性已成為常態（63%），確保財務安全是他們的優先考量（77%），其重要性超越家庭責任（53%）、健康（52%）、以及事業和教育（42%）。近60%的受訪者表示，相比享受當下，他們更重視為未來做好準備。

儘管外在環境充滿變數，亞洲年輕人仍對個人財務展望保持樂觀。有64%的受訪者表示有信心能準備足夠的退休資金。

財務管理方面，超過半數（53%）的年輕人希望在「明智投資」與「享受生活」之間取得平衡。彈性是關鍵偏好之一，有62%的受訪者傾向於選擇能隨著人生階段和目標調整的理財方案，而非僅限於單一的儲蓄或投資方式。

同時，他們也展現出審慎且具長期視野的投資態度。42%願意配置較高風險、追求較高報酬的投資工具，40%則同樣重視如定期存款等相對穩健的選項。近六成受訪者偏好長期投資工具，反映他們對可持續成長的財務規劃重視。

保誠人壽客戶暨行銷長陳苒芊表示，此次調查不僅拓展了對年輕世代理財與保障規劃的理解，也有助於發展更貼近生活的保險產品與服務。

值得注意的是，調查顯示亞洲年輕人在規畫保險與投資時，傾向同時運用數位工具的效率與專業顧問的建議。隨著數位工具普及，61%的受訪者表示有信心自行比較與選擇產品，54%則認為自己有信心能夠獨立管理保險及投資組合。

但64%的受訪者在選擇人壽或健康保險及後續服務時，傾向於諮詢專業顧問，尤其是涉及處理複雜的承保細節（70%）及理賠流程（68%）方面的問題。在日常財務管理上，則更傾向數位平台。