國際金價再創高 台銀看好本周有望挑戰4650美元

國際金價今日上午首度觸及4600美元的新高點，最高來到每盎司4600.3美元，目前雖然拉回，但仍在4585美元的高檔盤旋，而根據台灣銀行今日下午的最新金價走勢報告分析，金價本周仍有機會重回4600美元，而且上看4650美元新高。

在金價高低點的預期，台銀指出，本周金價在4480、4450、4500美元價位，分別會有支撐力道，至於金價高點，在今日看到4600美元價位之後，接下來仍有機會更上一層樓看到4630、4650美元價位。

台銀亦從技術線型分析，金價上週呈現N字型上漲，收復去年12月29日長黑K一半，尤其5、10日均線由原先死亡交叉再度翻為黃金交叉，均線再度呈多頭排列，顯示下檔買盤氣勢仍暢旺，因此至少4480價位有撐。

對於本周的利空及利多因素，台銀也分析，包括全球央行2025年第四季持續增持黃金，及美國與委內瑞拉、伊朗地緣政治局勢緊張依舊，還有金價創高回落後周均線仍持穩於5周均線之上，這些均為利多因素；至於利空因素，則包括了芝加哥商品交易所接連提高保證金引發高槓桿投資人退場，以及市場預期3月聯準會恐不會降息的影響。

對於各國央行增提黃金，台銀也引述世界黃金協會(WGC)最新報告指出，去美元化與多元化需求持續推動央行購金，短期內不會改變，且全球央行2025年第四季持續增持黃金，11月淨購買量達45公噸，第三季至第四季前兩月合計購金220公噸，較第二季增長28%，顯示即使金價高漲，各國央行仍策略性增持，其中，中國人民銀行已連續13個月增加官方儲備，11月再增1公噸，總量超過2300公噸，約佔總儲備7%，但實際持有量可能遠高於公開數據。

台銀也提醒，金價在短線急漲後與下方均線乖離擴大，恐引發高檔獲利賣壓致金價波動加劇， 此外，市場靜待美國通膨CPI與零售銷售數據，若通膨降速遲滯，恐再讓市場對聯準會降息重新評價，引發金價回測下方均線，反之，降息預期若更為強化下，及地緣政治動盪，仍有機會進一步推動金價再刷歷史高點。

台銀分析，上周金價因委內瑞拉危機避險情緒重燃，已開啟新一輪漲勢，雖周間美國ISM服務業PMI意外回升美元指數走強，削弱避險需求出現短線回調，然最終美國非農數據仍進一步證明美國勞動市場弱化，且避險資金亦隨降息預期助長金價，最終站回4500美元整數關口。

至於本周推升金價的變數，台銀盤點，包括了當前美國法院推遲的關稅案裁決不確定性依舊，且伊朗境內動盪加劇，川普軍事干預威脅大增，均使避險情緒持續不斷疊加，亦為金價今日站上4600美元再創歷史新高的主因。