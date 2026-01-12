元大人壽推全新關懷服務 保單指定聯絡人防詐騙

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

元大人壽持續推動各項優質保戶措施，提供溫暖貼心的服務體驗。為響應金管會防詐政策，元大人壽推出保單指定聯絡人服務，強化高齡關懷並守護財產安全；此外，為體恤受到全球經濟情勢影響而造成財務衝擊的保戶，在年關將近時節，元大人壽推出保單續期保費與保單借款利息緩繳優惠措施，以實際行動陪伴保戶一起度過難關。

有鑑於詐騙手法不斷推陳出新，元大人壽推出「指定聯絡人」保戶服務措施，要保人在新契約投保時或保單有效期間內，皆可隨時提前申請指定保單聯絡人服務，當要保人的保險年齡達65歲(含)以上時，不論是辦理保單部分提領、契約終止、保險單借款或減少保險金額等重要事項時，元大人壽都會主動以簡訊同步通知指定聯絡人，指定聯絡人可選擇由配偶、子女、孫子女或兄弟姊妹等至親當中擇定一人，並由要保人及指定聯絡人共同提出書面申請，即可完成該項服務。透過關懷措施，元大人壽即可在關鍵時刻通知指定聯絡人，由保戶親屬一起關心保戶當下的狀態，提高防詐應變能力，加強守護財產安全，詳細申辦資格及表單可參考元大人壽官網。

除此之外，對於受到美國關稅政策及全球經濟局勢動盪影響，而造成財務衝擊的保戶，元大人壽也貼心推出保單優惠服務措施，特在年關將近，資金需求增加的時刻，提供續期保費緩繳3個月及借款利息緩繳6個月，減緩短期財務負擔，避免重要的保障規劃受到影響。優惠服務措施詳細申請規則與時間，請參考官網保戶服務訊息。

除了新推出的保單指定聯絡人服務外，元大人壽已推動一系列的防詐措施，包括「元氣防詐列車」公益活動走入社區，協助長輩提升防詐意識；同時也加入Whoscall認證企業，讓民眾接聽電話更放心；官網同步設立了全新的防制詐騙專區，將常見詐騙樣態定期更新，並提供元大人壽正確官方網址、官方社群、官方APP等辨識方式，持續優化防詐措施，為保戶建構安全防護網，落實公平待客行動及友善服務精神。

