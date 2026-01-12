快訊

北市議員陳怡君涉貪重判7年10月 士院判決理由曝光

澳網／與球王同場競技「一球大滿貫」 官方重磅宣布周杰倫參賽

川普擬介入伊朗鎮壓反政府示威 陸外交部：反對干涉別國內政

聽新聞
0:00 / 0:00

黃金不賣奇蹟自來！銀樓牌價首度突破18,000元 業者估這時上看2萬元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
金價屢創新高，中國年度理財關鍵詞「黃金血脈覺醒」票數最多；圖為浙江湖州一家金店店員正整理黃金首飾。（新華社資料照片） 新華通訊社
金價屢創新高，中國年度理財關鍵詞「黃金血脈覺醒」票數最多；圖為浙江湖州一家金店店員正整理黃金首飾。（新華社資料照片） 新華通訊社

國際金價登上每盎司4,600美元歷史新高，12日銀樓黃金牌價也首度攻上每錢18,000元大關，來到18,200元新天價，銀樓業者預估黃金多頭趨勢不變，約今年6月可見到20,000元價位。

台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，今天銀樓牌價為每錢18,200元，是歷史首度站上18,000元價位，目前整體黃金多頭趨勢不變，即使下跌在12%以內都算正常回檔範圍，每年年底時聖誕節前後期貨有結倉等因素影響會壓抑金價，他估計第1季金價會來回震盪，只要多頭趨勢不變，經過盤整穩固底部價格後將有利進一步上攻，約5、6月可望達到每盎司5,000美元，此時國內銀樓牌價將達每錢20,000元。

此外，他指出，約2周後在農曆新年前將進入民眾購金旺季，屆時買氣將出籠。

銀樓 金價 期貨 珠寶

延伸閱讀

男遭網友鼓吹投資黃金 台中警銀聯手阻詐

2025ETF績效榜出爐！0050賺31%、主動式ETF卻超車、黃金正2狂飆148%奪冠

期貨商論壇／黃金期 偏多操作

見銀樓遇搶匪！龍潭高中學生立刻上前逮賊 中壢警贈感謝狀表揚

相關新聞

黃金不賣奇蹟自來！銀樓牌價首度突破18,000元 業者估這時上看2萬元

國際金價登上每盎司4,600美元歷史新高，12日銀樓黃金牌價也首度攻上每錢18,000元大關，來到18,200元新天價，...

聯卡中心LINE官方帳號正式上線 打造全方位數位客戶服務

財團法人聯合信用卡處理中心（以下簡稱聯卡中心）已於年初正式推出LINE官方帳號（@ncccnet），為全國特約商店提供更...

新台幣貶3.5分 收31.63元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收31.63元，貶3.5分，成交金額13.12億美元

國際金價再創高 台銀看好本周有望挑戰4650美元

國際金價今日上午首度觸及4600美元的新高點，最高來到每盎司4600.3美元，目前雖然拉回，但仍在4585美元的高檔盤旋...

永豐安養信託規模增 首創「信託速配」服務

隨著台灣正式邁入超高齡社會，永豐銀行2025年安養信託受益人數較2024年成長15%、受益資產規模年增27%，皆達雙位數...

台新銀行「大全聯信用卡(JCB)」逆勢出擊 2026開春祭出最高11%回饋

台新銀行攜手大全聯逆勢出擊，針對「大全聯信用卡(JCB)」祭出「2026開春送紅包」加碼活動。自1月9日起至3月31日止...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。