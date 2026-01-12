聽新聞
黃金不賣奇蹟自來！銀樓牌價首度突破18,000元 業者估這時上看2萬元
國際金價登上每盎司4,600美元歷史新高，12日銀樓黃金牌價也首度攻上每錢18,000元大關，來到18,200元新天價，銀樓業者預估黃金多頭趨勢不變，約今年6月可見到20,000元價位。
台北市金銀珠寶公會副理事長石文信表示，今天銀樓牌價為每錢18,200元，是歷史首度站上18,000元價位，目前整體黃金多頭趨勢不變，即使下跌在12%以內都算正常回檔範圍，每年年底時聖誕節前後期貨有結倉等因素影響會壓抑金價，他估計第1季金價會來回震盪，只要多頭趨勢不變，經過盤整穩固底部價格後將有利進一步上攻，約5、6月可望達到每盎司5,000美元，此時國內銀樓牌價將達每錢20,000元。
此外，他指出，約2周後在農曆新年前將進入民眾購金旺季，屆時買氣將出籠。
