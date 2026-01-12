聯卡中心LINE官方帳號正式上線 打造全方位數位客戶服務

財團法人聯合信用卡處理中心（以下簡稱聯卡中心）已於年初正式推出LINE官方帳號（@ncccnet），為全國特約商店提供更即時、多元且便利的服務體驗。

繼推出「聯卡e客服」APP、官網自助服務專區及機器人文字客服後，目前聯卡中心數位客戶服務量已逾整體服務量一半以上，於是在2026年布局主要的社群媒體平台，擴大聯卡中心服務特約商店的管道；LINE官方帳號的推出，是採點到面的策略，透過國人慣用的社群平台，建構「全方位數位服務體系」。

服務觸手可及：免下載APP即可享24小時諮詢服務

聯卡中心順應國人對社群通訊軟體的高度使用，新推出LINE官方帳號服務管道，特約商店無須額外下載APP，只要透過熟悉的操作介面，即可隨時隨地取得相關資訊及服務，上線以來，已吸引特約商店關注並加入好友，利用此管道取得相關服務。

五大貼心功能：特約商店一指完成業務申辦及諮詢

本次推出LINE官方帳號，已整合特約商店最常使用的服務項目，採圖像化、選單化介面設計，當特約商店完成身分綁定後，即可透過手機等行動載具操作以下功能：

一、服務申請：可線上申辦簽約、刷卡機報修、簽帳用品供應及往來資料變更等作業，流程簡便快速。 二、進度查詢：可即時查詢各項申請作業申辦進度，隨時掌握狀況。 三、快速查帳：經線上認證綁定後，可安全、清楚地查詢刷卡交易帳務資料。 四、文字客服：結合文字機器人與真人客服，提供7×24小時一對一線上文字諮詢，迅速解決問題。 五、整合對外資訊及行動應用APP之入口：除聯卡中心官網外，更將聯卡中心建置之相關行動應用APP整合在單一入口介面，將聯卡中心的各項創新服務及業務發展一併揭露。

聯卡中心桂先農董事長指出：配合主管機關推動非現金支付政策，策略之一就是要拓展信用卡使用通路及場景，而增加非都會區特約商店數是重點項目；非都會區中小型特約商店據點分散、資源有限，所需要的服務，更仰賴即時溝通與流程簡化，本次LINE官方帳號的推出，減少了各地商家電話與書面往返的作業時間，可即時掌握作業進度，有助於增加非都會區特約商店數；而將聯卡中心建置的行動應用APP整合在單一入口介面，特約商店即可享受聯卡中心各項創新服務，例如：透過聯卡中心「NCCNET SoftPOS聯卡感應收款」，僅需一支手機，特約商店就能以之作為端末機，接受持卡人消費付款，得以運用創新科技拓展支付場景，提升支付便利性。

聯卡中心也提醒，聯卡中心LINE官方帳號為經官方認證之服務帳號，主要提供特約商店業務申辦及諮詢服務，絕不會要求民眾匯款、提供投資或財務建議，民眾如收到可疑訊息應提高警覺，小心求證以維護自身權益。

展望未來，聯卡中心將持續運用數據分析優化服務品質，全面提升服務效率，落實「客戶導向（Customer-oriented）」的經營理念，並秉持創新與安全並進的原則，建構一個即時、便利且有溫度的數位客服生態系。