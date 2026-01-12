南山人壽宣導「守護記憶」防失智 醫師籲做到「五好」與一準備

在確診失智症前，可能早有症狀。南山人壽2025年以「守護記憶」為主軸，關心及宣導預防失智症，2025年12月初在台中舉行2026年度高峰策略會議，更邀請台北市立關渡醫院院長陳亮恭與聯合整形外科診所院長林靜芸分享失智預防及失智照護經驗，增加業務夥伴對失智症的認識。醫師建議要防失智可從生活做起，更要預存長照風險預備金。

陳亮恭表示，失智症越早發現、越早治療，效果越好，但更重要的是預防失智，建議做到防失智「五好」秘訣，即好運動、好營養、好習慣、好社交與好醫生；有失智照護經驗的林靜芸則建議，要趁年輕預存「長照風險預備金」，可用保險移轉老病窮的風險。

陳亮恭指出，失智症不僅涵蓋認知功能衰退，還包括喪失「自理生活」的能力；現在有很多治療失智症的新藥，但關鍵仍是要早期發現、早期治療，才能提高療效，但失智症早期症狀很多樣，不僅是民眾最熟知的記憶衰退，其實還包含語言流暢度下降、喪失視覺空間感、個性轉變、活動力下降等。

陳亮恭提及某位台灣知名畫家在十幾年前到其門診求醫，主要症狀是失去創作靈感，擔心是腦部病變，但當時該畫家記憶沒問題，認知功能測驗也獲得滿分，數年後出現繪畫風格丕變，開始缺乏立體感和透視感，最後確診罹患失智症，顯示失智前期態樣很多，且可能很早就出現症狀。陳亮恭指出，如突然個性改變，可能是額顳葉型失智症的症狀；活動力突然下降，如握力減弱、走路越來越慢等，可能是血管性失智的前兆，這些失智不見得立刻影響到記憶，未必能在早期發現，目前許多單位都在研究如何利用數位工具或AI協助檢測失智前期症狀，如講話流暢度、臉部表情、大腦年齡、行動力等，協助民眾儘早發現失智症狀。

雖然早期發現、早期治療的效果最佳，但陳亮恭表示，最好還是要能預防失智，經過在台灣蒐集1,400位自覺腦力衰退的高齡者案例後，印證做好五件事，有助腦力提升，一是好運動，包括身體與腦力，建議一周至少要有150分鐘中強度運動，維持學習新事物的習慣，連玩有立體空間感的電玩、跳舞機，都被證實有訓練效果；二是好營養，例如地中海型飲食；三是好習慣，如睡夠7小時、定期健檢等；四是好社交，維持好的人際關係、有朋友相伴；五是好醫生，即配合醫生指示，進行疾病管理，長期做好五件事，就連75歲高齡者都證明有助腦力進步。

林靜芸在2025年出版暢銷書《謝謝你留下來陪我》，敘述丈夫、前衛生署長林芳郁失智與照護的過程，林靜芸在演講時表示，她與林芳郁都是醫生，但在面對失智症時依舊是「踉踉蹌蹌」、驚慌失措，失智有16種常見症狀，初期不易察覺，且失智症患者若要得到最好的照顧，至少要三到四位照護人力，因此林靜芸建議大家都要預存長照風險照護金，最好是趁年輕就將薪水逐步投到保險中，用來移轉長照風險，避免高齡時面臨生病又沒錢治療的窘境。

隨著國人平均餘命不斷延長，南山人壽提醒，除了培養良好生活習慣以預防或延緩失智症，可考慮及早規劃失智與長照保障，如南山人壽推出全新失智險「南山人壽幸福憶百健康終身保險」，是市場上首張可給付輕度及中重度失智保險金的終身失智險，「南山人壽幸福憶百健康終身保險」提供輕度及中重度失智的一次性保險、身故保險金及保險年齡達一百歲之祝壽金，可強化保戶的失智防禦力，讓百歲人生，有備而來。