銀行發財水來了！永豐發財水限時限量發送3萬瓶　

銀行的發財水來了！迎接2026火馬年，永豐銀行表示，新春推出開運「馬年四寶」，預計春節前於全台125家分行，每日各發送限量88瓶發財水、預計送出逾3萬瓶，同時，營業大廳也將提供二款發財糖、為客戶添福氣。

永豐銀行也將全新推出16款「小蜜豐超實用日常」LINE療癒貼圖。即日起至1月22日，成為永豐銀行LINE官方帳號好友，即可免費下載小蜜豐超實用日常LINE貼圖。

永豐銀行表示，旗下LINE官方帳號實名綁定人數2025年的全年成長逾23%，並持續強化用戶體驗及推動數位創新，提供逾百項商品資訊與服務，其中以出、入帳通知及信用卡即時消費通知最受歡迎。

今年為丙午火馬年，永豐銀行推出了馬年四寶包含發財水、迎福春聯、聚寶袋與發財糖，其中，設計主軸環繞「騎士策馬」，以駿馬表現源源不絕的力量與無限生機，騎士則為智慧與勇敢的行動者，伴隨客戶精準掌握方向、馳騁未來。

設計色調則引用五行相生概念，以火元素為主調，結合代表「木生火」的綠青色，傳遞生長與蓬勃活力，佐以「火生土」的黃橘色，象徵穩健根基、收穫豐碩。而整體視覺透過騎士策馬揚鞭、昂首奔馳，比喻福運相隨、事業高升，展開充滿能量、財富永豐的新年。