衛福部兒少帳戶精進方向 石崇良揭示三大項

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院衛環委員會排審藍白推出的「台灣未來帳戶特別條例」草案，衛福部長石崇良答詢。記者潘俊宏／攝影
立院衛環、財政委員會12日聯席審查「台灣未來帳戶」特別條例草案。對此，衛福部表示，其於2017年起已推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，將以原案精進擴大推行，衛福部長石崇良也於答詢時揭示改良的三大方向。

應對在野黨提出「台灣未來帳戶」特別條例草案，衛福部以書面報告說明，其於2017年起已推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，將思考規劃，強化對經濟弱勢兒少及一般兒少之支持，精進制度設計及擴大政策效果。

現行「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，主要幫助低收入、中低收入家庭的孩子，以及有長期安置的兒少，一起存人生的第一桶金。透過政府與經濟弱勢家庭，以「1:1提撥」共同存款之方式，為兒童及少年設立個人專屬帳戶，作為長期資產累積與教育發展之支持工具。

衛福部表示，參與家庭可依經濟狀況，選擇每月自存500元、1,000元、1,250元，每年最高存入1萬5,000元，政府1：1存入提撥款，孩童18歲最高可存54萬元，該帳戶存款，不影響福利資格，不列入動產或收入計算。

立委陳菁徽質詢時提問，面對在野黨提出「台灣未來帳戶」，衛福部偏向改良現有兒少帳戶，預計從哪幾個方向修改、擴大？石崇良答詢解釋，先弱勢優先做改良。陳菁徽認為，目前弱勢部分就已經執行得不好，未來如何擴大，希望能直接給重點。

石崇良表示，有三個重點：第一，對象的擴大，往邊緣戶的方向來擴大；第二，對於提撥的部分去做加乘，對於共同基金的提撥，考慮增加政府的挹注；第三，簡化程序。目前衛福部規劃，往這三個方向研擬中。

陳菁徽詢問，若往這個方向進行，預計受惠的人數增加多少？石崇良回應，現在還在做最後的盤點，因為還有預算的問題。能爭取到哪一項所需要的預算，就擴大到該項的利潤之中，目前正在規劃，很快會有結論。

