首家純網銀轉虧為盈 LINE Bank計畫2028年IPO

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
LINE Bank董事長黃仁埈（右）和總經理黃以孟公布，經過4.7年的努力，終於在2025年12月達成單月由虧轉盈。仝澤蓉／攝影
三家純網銀在2020年陸續開業，儘管金管會當初期許純網銀設立，能在金融市場發揮「鯰魚效應」，但一直處於虧損狀態；終於，LINE Bank（連線商業銀行）公布，2025年12月自結財報結果，達成單月稅前淨利超過1,100萬，寫下開業4.7年來新里程碑，成為台灣第一家實現獲利的純網銀，同時宣布預計2028年公開發行上市（ IPO）。

董事長黃仁埈表示，轉虧為盈象徵LINE Bank在台灣進入下一個穩定獲利、自主經營的新階段，也證明這樣的商業模式在台灣是可行，足以孕育一個永續經營的企業。

根據LINE Bank統計，目前用戶數超過220萬，活躍客戶約55％-60%；截至去年底，信貸金額突破750億元，信貸利息收益去年成長68%，是獲利成長最大動力來源。

總經理黃以孟表示，信貸成長顯著，餘額成長近3年是同業第二名，信貸申請件數100萬戶中，接近三分之一是來自去年一年的貢獻，這代表2025年是LINE Bank跨過鴻溝，進入另外一個成長領域重要的一年。

展望未來，黃仁埈表示，將持續以嚴謹數據科技和尖端AI技術，致力成為台灣消費者信賴的金融平台。

黃以孟表示，LINE Bank將持續實踐數位金融創新，深耕生態圈．優化AI應用提升客戶體驗、加速擴大資產規模、積極推動財富管理、開拓多元支付應用、提供虛擬資產服務，使法人與個人金融並進，落實金融服務「日常化」的極致體驗。

