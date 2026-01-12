純網銀首家獲利 LINE Bank拚全年獲利逾億元

快訊

中央社／ 台北12日電

純網銀LINE Bank總經理黃以孟今天宣布，開業4.7年來，2025年12月達到單月稅前淨利超過新台幣1100萬元，成為台灣首家獲利純網銀，力拚今年單季、半年、全年獲利。他表示，「從不認為純網銀有競爭劣勢」，2026年全年獲利有望逾億元，最快2028年上市。

台灣共有3家純網銀，分別為樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）及將來銀行。LINEBank於2021年4月開業，開業已近5年，LINE Bank今天舉行2026年成長展望媒體說明會。

專程飛來台灣的LINE Bank董事長黃仁埈現場致詞表示，LINE Bank在台灣正式進入穩定獲利的新階段，LINE Bank不只做一家銀行，而是24小時隨時連結客戶的數位平台，未來持續運用數位科技與AI技術，努力成為台灣用戶首選平台，打造安全的普惠金融環境。

LINE Bank截至2025年第3季，數位存款帳戶總計221.9萬戶，居國銀第3名。黃以孟分享，LINE Bank開業4.7年來，2025年12月首次達到單月稅前淨利超過1100萬元，最快今年第1季可以單季獲利，目標衝刺2026年單季、半年與全年都獲利，預期全年稅前與稅後獲利有機會都超過億元。

至於獲利關鍵，黃以孟分析，LINE Bank運用4大策略，包括透過LINE生態圈讓獲客成本較低、打造28項創新服務帶來差異化體驗、運用技術競爭優勢了解客戶痛點，並持續推出業界首創服務，強調如果把產品做好，「產品就可以自帶流量」。

黃以孟指出，最主要獲利關鍵來自於24小時全程全自動信貸，2025年底信貸餘額突破750億元，在國銀中排序第6名，跟大型銀行已經可以有所競爭；開業4年多來累計信貸申請件數近100萬件、申貸金額近6000億元。預期活期存款餘額今年可持續成長，壓低資金成本，可創造更多收益。

黃以孟進一步解釋，目前LINE Bank收益組成主要來自利息收益，不過手續費等非利息收益占比也約11%，跟全球純網銀相比數字相對高，未來希望利息跟非利息收益「兩隻腳都站穩」。

LINE Bank截至2025年9月累計虧損為40億元，媒體關注何時整體累積虧損可以轉虧為盈。黃以孟指出，預計3年半讓累計虧損彌平，短期應不會再因為虧損而有增資規劃，但不排除因為業務拓展而再有增資規劃；若這2年營運成長不錯，最快2028年不排除直接上市。

展望未來3年，黃以孟透露，財富管理是現階段最有興趣項目，近期也將推出股票抽籤服務，未來3年持續完整產品線，透過房貸、信用卡、法人貸款擴大資產規模。信用卡絕對是未來藍圖內規劃的項目，但關鍵在於如何打造獨特性，最快2027年下半年、2028年才會推出自家信用卡。

台灣今年也推動虛擬資產服務法立法，黃以孟指出，目前對專法裡面所有項目都抱持高度興趣，完全不排斥跟虛擬資產服務提供者（VASP）合作，未來也規劃提供虛擬資產服務。

