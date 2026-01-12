純網銀 LINE Bank 估今年獲利可超過一億元 最快2028年IPO

台灣純網銀首家獲利出現，LINE Bank（連線銀行）12日正式宣布2025年12月自結財報達成單月稅前淨利超過1,100萬元，寫開業4.7年來里程碑，該行總經理黃以孟透露，今年第1季即可望實現單季轉盈，全年獲利則可「遠遠超過一億」，且有上市計劃，最快2028年IPO。

黃以孟於2026成長展望媒體說明會表示，去年12月首次單月淨利由虧轉盈，稅前淨利超過1100萬元，距開業4.7年，比預期目標五年還稍微早一點，預計今年完成單季及半年甚至全年度由虧轉盈，若不計財報會計年度，去年11月起至1今年1月算一季可出現季度轉盈。

黃以孟說明2025年績效，虧損改善54%，最大驅動力是淨收益年成長73%，其中十個月淨收益創新高，近兩年全行淨收益年複合成長率超過85%，動能強勁，未來看好。現有220萬客戶數中最重視的月活躍用戶率55-60%，財管客戶數成長超過60%，具備認真經營財管業務起點。信貸餘額達750億元，在國銀信貸規模為難得紀錄，全體39家銀行躋身第六位，產品絕對和大銀行可競爭。

此外，至去年9月信貸餘額成長排名三。去年信貸利息收入成長68%為最主要動能。活存餘額成長56%可壓低資金成本，全行淨收益成長73%，其中手收等利息以外淨收益佔11%，與全球純網銀相較佔比高，未來要讓利息及非利息兩隻腳可以站穩。另也重視控制費用，營業費用成長僅7%。

目前信貸件數近百萬件，近三分之一來自去年貢獻，他表示，去年可說跨過鴻溝進入另一個成長領域，近三年撥款金額年複合成長率24%，存放利差三年擴大2.2倍。

談到關鍵策略，黃以孟強調立基於LINE生態圈讓行銷獲客成本較低。展望今年目標為全年均獲利的純網銀，淨收益預估三年複合成長率達75%，全年稅前及稅後淨利改善180%，信貸利息淨收益年複合成長率達90%、活存餘額50%，營業費用控制在個位數。

他提到，未來三年將積極佈局財管業務，且法金和個金並進，今年會開始著墨法金業務，讓兩隻腳成長更穩健。對兼營虛擬資產業務有高度興趣，不排斥和現有VASP業者合作。房貸和信用卡會陸續啟動建制專案。財管不會只看銀行業務，也會做股票抽籤等，補財管拼圖不足，包括虛擬資產以後可能是個人資產一塊拼圖，都希望納入，終極目標為客戶可一站取得所有財管產品。

截至去年9月底，連線累積虧損約40億元，對於是否有上市計劃，黃以孟表示，2025年11月是累虧最高峰，以後逐漸往下掉，目前希望三年半之內將累積虧損全部彌補，且確實有上市計劃，若按步成長及盈餘表現不錯的話，時間表看最快是2028年IPO。

LINE Bank董事長黃仁埈強調，LINE Bank的核心價值在於實現「Banking in Your Hand」的願景。在LINE的生態圈中，LINE Bank是台灣一家24小時全天候服務的銀行，無論是下班開戶、深夜申請貸款，極簡流暢的申辦流程，讓客戶隨時隨地都能快速取得資金及管理財富。LINE Bank的目標是打破傳統銀行時空限制，讓客戶隨時隨地、無遠弗屆的使用金融服務。

黃以孟表示，透過多項市場首創的金融服務、不間斷的創新，以及積極拓展平台業務，我們已經打造出一個讓客戶容易使用，且隨手隨時隨地可得的「LINE Bank生態圈」。LINE Bank生態圈帶給客戶24小時不間斷的全業務服務，包括24小時跨行轉帳、24小時全自動信用貸款、24小時換匯、24小時跨境匯款、24小時基金申購贖回、24小時預購申購新募集ETF、24小時視訊客服，獨特的服務雙入口（LINE Bank App與LINE App）以及高達28項創新金融服務，累積超過220萬客戶。

市場地位方面，LINE Bank是全台跨行轉帳前十大銀行，數據整合優化放款流程和申貸速度，過去3年信貸餘額成長速度居市場第二，24小時可申貸、可撥款，最快七分鐘到帳。LINE Bank建議，每位台灣民眾都應開一個LINE Bank帳戶，擁有真正24小時可用的高韌性個人數位金融與行動銀行。