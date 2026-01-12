元富證攜手巨人傑《我是交易員》吸引3,100人朝聖

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

台新新光金控旗下子公司元富證券《我是交易員－巨人傑》講座日前登場，現場湧入 3,100 位投資人，氣氛熱烈。此次講座由元富證券攜手台股知名交易者—巨人傑共同舉辦，是巨人傑首度以大型舞台形式，完整分享其多年交易心法與市場體悟。去年年底活動一曝光，立即成為投資圈焦點，社群平台討論聲量持續延燒。

巨人傑於演講中指出，成功的交易須建立在正確的交易心態、清楚的策略方向與嚴謹的交易邏輯之上。他以自身多年交易實績為例，說明如何將市場資訊、實戰經驗與觀察轉化為可落實執行的交易策略，而非一味追逐短線技巧。透過分享實際產業案例，巨人傑進一步強調，資訊的價值不在於取得速度，而在於解讀角度。往往正是對資訊的正確理解，才能在關鍵時刻左右交易成敗。

在交易心態方面，巨人傑深入剖析「大賺小賠」與「部位管理」之間的關鍵關係，指出多數投資人虧損，並非判斷行情錯誤，而是源於資金配置失衡與心理紀律不足；唯有在風險可控的前提下，才能真正放大獲利空間。

元富證券表示，此次合作目的，在於透過具深度與專業度的內容，協助市場參與者回歸交易本質。近年來，市場資訊流通快速，過度簡化的投資話術與短線投機訊號於社群平台盛行，容易導致投資人忽略風險管理。本次講座聚焦於紀律養成、風險控管與市場洞察，期望引導投資人以更理性、健全的方式參與市場，為台灣投資教育樹立新的標竿。

此外，元富證券持續強化專業服務布局，在穩固一般客戶經營基礎之餘，也長期深耕大戶及高頻交易客群。隨著高資產客戶交易量與活躍度逐年提升，持續投入交易系統優化與客製化資源配置。

