安聯人壽榮獲運動推手獎「長期贊助獎」長期支持台灣體壇發展

安聯人壽用實際行動力挺台灣體壇，以贊助舉辦「安聯小小世界盃」推廣基層足球，報名隊伍從最初的257隊到迄今逾1,200隊，近年更積極推廣偏鄉及木蘭女子足球，以多元形式在台灣各地拓展足球運動，持續推動運動風氣，榮獲運動推手獎「長期贊助獎」殊榮，彰顯安聯人壽長期深耕台灣推廣基層運動的優異成果，成功讓更多孩子參與足球，致力運動平權的用心與成果備受外界肯定。

為了向運動界奉獻的幕後英雄表達感謝及敬佩之意，政府自2009年起持續辦理體育推手獎表揚活動，今年邁入第17屆並更名為運動推手獎，總收件數計136件，創歷年新高，表揚典禮於1月9日隆重舉行，長期贊助獎項由中華帕拉林匹克總會張雷鳴副會長頒獎，安聯人壽由總經理羅偉睿（Joos Louwerier）代表領獎。

安聯人壽致力推動國內體壇發展，長期與中華民國迷你足球協會合作，贊助舉辦「安聯小小世界盃」，今年即將邁入第13年，推動全台基層足球發展，以穩定且具規模的投入逐年完善並壯大賽事，不僅發展成為涵蓋U6~U15的完整梯隊，更成為全台最大幼兒足球賽事，展現優異推廣成果。

安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）表示，「安聯人壽秉持實踐企業社會責任的初衷，透過贊助運動賽事、培育體育人才，助力台灣體壇成長與全民健康生活的推廣。很榮幸獲得這份肯定，這個獎項對我們來說意義重大，是對於安聯多年支持台灣基層運動的肯定。長期推廣一項運動並不容易，足球又是一項必須從小訓練的運動，但我們相信青年培育才是厚植台灣體壇競爭力的基礎。『安聯小小世界盃』的賽事創立不僅僅是比賽，對許多家庭和孩子而言，更是人生重要的啟蒙起點，未來安聯人壽將持續穩定投入基層足球培育，讓更多孩子能繼續追夢，讓世界看見台灣足球熱情！」

安聯人壽透過與民間團體合作，並承蒙公部門指導，結合專業資源，積極支持台灣體壇的未來發展，並深耕基層足球，培育新秀。除了舉辦賽事，安聯也致力透過雙管齊下推廣運動平權。在深度上，扶持有潛力的足球小將勇敢追夢；在廣度上，期望讓更多人認識足球，並提供所有對足球有興趣的孩子都能獲得同等資源的機會。除了在賽事報名時準備離島種子隊名額，鼓勵離島熱愛足球的孩子，並推動「公益列車足球體驗營」，前往澎湖、馬祖、台東、宜蘭等偏遠鄉鎮，為當地學童提供專業足球訓練與球具贈送，讓偏鄉兒童擁有親身感受足球魅力的平等機會；近年也特別在總決賽舉辦「身心障礙足球體驗營」、「MoveNow HerGame」木蘭女子足球體驗活動，增設「木蘭獎」表揚具潛力的優異的女子MVP，期盼透過企業的力量，回饋資源和舞台給正在追夢的足球小將們。

安聯人壽屢次獲得教育部體育署運動企業認證，此次更榮獲運動部「長期贊助獎」，象徵對推動體育發展的堅持與貢獻。展望未來，安聯人壽將以實際行動將「一路精彩、安聯同行」的品牌理念，轉化為支持臺灣體育發展的力量，攜手各界，持續深化體育健康運動影響力，不僅致力於培育基層足球新秀，更希望推動運動平權，讓每位懷抱夢想的孩子都能獲得公平的機會，發展永續新未來。安聯人壽相信，唯有持續投資於人才與社會，才能為台灣打造更具韌性與希望的未來。