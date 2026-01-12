地緣政治風險與資源稀缺支撐 國銀估金價未來這樣走

黃金價格一度漲到每盎司4,602美元，突破歷史新高！近期中南美洲地緣政治升溫，以及伊朗接續出現暴動事件，導致金價飆漲，國銀認為，在地緣政治高度緊張、美元弱勢和黃金的資源稀缺情況下，金價多頭走勢中長期不變。

國泰世華銀行指出，全球已開採黃金約20萬噸，可經濟開採量僅5.9萬噸，根據世界黃金協會（WGC）統計，官方和金融機構持有的黃金開採量已達總量約41％，若以每年3,000～4,000噸的開採速度，黃金資源終將耗盡，且隨著開採成本上升、供給受限，中長期金價仍然偏強。