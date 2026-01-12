快訊

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

濟州179死空難黑盒子音檔曝光！遭5萬隻鳥擊 機師最後75秒絕望求救

地緣政治風險與資源稀缺支撐 國銀估金價未來這樣走

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金價。（路透）
金價。（路透）

金價格一度漲到每盎司4,602美元，突破歷史新高！近期中南美洲地緣政治升溫，以及伊朗接續出現暴動事件，導致金價飆漲，國銀認為，在地緣政治高度緊張、美元弱勢和黃金的資源稀缺情況下，金價多頭走勢中長期不變。

國泰世華銀行指出，全球已開採黃金約20萬噸，可經濟開採量僅5.9萬噸，根據世界黃金協會（WGC）統計，官方和金融機構持有的黃金開採量已達總量約41％，若以每年3,000～4,000噸的開採速度，黃金資源終將耗盡，且隨著開採成本上升、供給受限，中長期金價仍然偏強。

金價

延伸閱讀

男遭網友鼓吹投資黃金 台中警銀聯手阻詐

國銀衝刺新南向…全球供應鏈重組 這四國成熱區

期貨商論壇／黃金期 偏多操作

黃金破紀錄狂飆 達里歐示警「貨幣貶值交易」對美國是警訊

相關新聞

地緣政治風險與資源稀缺支撐 國銀估金價未來這樣走

黃金價格一度漲到每盎司4,602美元，突破歷史新高！近期中南美洲地緣政治升溫，以及伊朗接續出現暴動事件，導致金價飆漲，國...

LINE Bank宣布純網銀首家賺錢！ 上月淨利超過1,100萬

台灣純網銀首家獲利出現，LINE Bank（連線銀行）12日正式宣布2025年12月自結財報達成單月稅前淨利超過1,10...

發新債還舊債 金融業去年增資金額創高 整體逾4,000億元

壽險業接軌IFRS17與TW-ICS、銀行業舊債到期潮雙重壓力齊發，金融業啟動史上最大增資潮。金管會統計，2025年銀行...

凱基金拿下幸福企業獎

凱基金控集團貫徹「人才是企業永續基石」的經營核心，致力成為人才首選雇主。1111人力銀行9日公布「2025幸福企業」票選...

運動推手獎／華南金連14年贏得殊榮

運動部「運動推手獎」表揚典禮於9日在台北表演藝術中心舉行，華南金控長期投入基層運動的發展，本次為連續第14年獲「運動推手...

運動推手獎／台新新光金勇奪六大獎

台新新光金控長期支持運動發展，贊助國內多位體育選手，榮獲運動部2025年運動推手獎六大獎項肯定，並於9日第17屆體育推手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。