快訊

TPASS若斷炊通勤族每月多花900元 4市首長開會「延續政策為共識」

第83屆金球獎得獎名單 《一戰再戰》與《混沌少年時》成雙料大贏家

濟州179死空難黑盒子音檔曝光！遭5萬隻鳥擊 機師最後75秒絕望求救

一銀：地理資訊技術強化ATM風控 阻詐件數年增6成

中央社／ 台北12日電

農曆年關資金流動高峰期即將來臨，第一銀行今天宣布全面升級自主開發的「天羅」防詐模型，啟動「FCB GEO NETWORK地網防詐」專案，透過導入地理資訊技術強化跨行ATM風險控管，實施後攔阻件數與金額年增近6成。

第一銀行今天發布新聞稿表示，面對詐騙手法日益多變，第一銀行結合自主開發的「天羅」防詐模型，透過分析帳戶金流，建立異常交易偵測並進行控管，也啟動「FCB GEO NETWORK 地網防詐」專案，打造「天羅地網」雙機制，守護客戶資產安全。

第一銀行說明，面對詐騙集團常利用ATM作為資金提領通路，藉此製造金流斷點，「FCB GEONETWORK 地網防詐」導入ATM地理資訊技術，交叉比對時間與空間軌跡，辨識異常交易並鎖定潛在詐騙集團活動路徑，形成更縝密的防詐網絡，強化對可疑行為的偵測與防堵。

第一銀行表示，透過地理資訊分析，已掌握多處高風險ATM熱點，並依風險等級部署防護措施，例如結合人工智慧（AI）臉部辨識技術，協助識別可疑提領行為與異常操作，實施後攔阻件數與金額均較去年同期提升近60%。

第一銀行表示，為全面提升防詐效果，也整合內部業務數據、跨單位共享資訊及外部主管機關資料，建立可動態更新的高風險行為輪廓，縮短識別時間並提升偵測精準度，導入AI模型監控系統，持續追蹤異常行為、即時預警並動態調整風險策略，確保控管更精準、更即時，不僅提升防詐效率，更藉由AI模型監控強化全行風險管理的敏捷度，為客戶打造更安全的金融環境。

延伸閱讀

男遭網友鼓吹投資黃金 台中警銀聯手阻詐

美加密幣ATM詐騙變多 多個州考慮加強限制措施

阿里雲挺進AI硬體戰局 爭奪下一代智能入口、「雲-邊-端」主導權

竹市地政警方聯防阻詐 攔截房產過戶保長者棲身所

相關新聞

地緣政治風險與資源稀缺支撐 國銀估金價未來這樣走

黃金價格一度漲到每盎司4,602美元，突破歷史新高！近期中南美洲地緣政治升溫，以及伊朗接續出現暴動事件，導致金價飆漲，國...

LINE Bank宣布純網銀首家賺錢！ 上月淨利超過1,100萬

台灣純網銀首家獲利出現，LINE Bank（連線銀行）12日正式宣布2025年12月自結財報達成單月稅前淨利超過1,10...

發新債還舊債 金融業去年增資金額創高 整體逾4,000億元

壽險業接軌IFRS17與TW-ICS、銀行業舊債到期潮雙重壓力齊發，金融業啟動史上最大增資潮。金管會統計，2025年銀行...

凱基金拿下幸福企業獎

凱基金控集團貫徹「人才是企業永續基石」的經營核心，致力成為人才首選雇主。1111人力銀行9日公布「2025幸福企業」票選...

運動推手獎／華南金連14年贏得殊榮

運動部「運動推手獎」表揚典禮於9日在台北表演藝術中心舉行，華南金控長期投入基層運動的發展，本次為連續第14年獲「運動推手...

運動推手獎／台新新光金勇奪六大獎

台新新光金控長期支持運動發展，贊助國內多位體育選手，榮獲運動部2025年運動推手獎六大獎項肯定，並於9日第17屆體育推手...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。