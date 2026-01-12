一銀：地理資訊技術強化ATM風控 阻詐件數年增6成

農曆年關資金流動高峰期即將來臨，第一銀行今天宣布全面升級自主開發的「天羅」防詐模型，啟動「FCB GEO NETWORK地網防詐」專案，透過導入地理資訊技術強化跨行ATM風險控管，實施後攔阻件數與金額年增近6成。

第一銀行今天發布新聞稿表示，面對詐騙手法日益多變，第一銀行結合自主開發的「天羅」防詐模型，透過分析帳戶金流，建立異常交易偵測並進行控管，也啟動「FCB GEO NETWORK 地網防詐」專案，打造「天羅地網」雙機制，守護客戶資產安全。

第一銀行說明，面對詐騙集團常利用ATM作為資金提領通路，藉此製造金流斷點，「FCB GEONETWORK 地網防詐」導入ATM地理資訊技術，交叉比對時間與空間軌跡，辨識異常交易並鎖定潛在詐騙集團活動路徑，形成更縝密的防詐網絡，強化對可疑行為的偵測與防堵。

第一銀行表示，透過地理資訊分析，已掌握多處高風險ATM熱點，並依風險等級部署防護措施，例如結合人工智慧（AI）臉部辨識技術，協助識別可疑提領行為與異常操作，實施後攔阻件數與金額均較去年同期提升近60%。

第一銀行表示，為全面提升防詐效果，也整合內部業務數據、跨單位共享資訊及外部主管機關資料，建立可動態更新的高風險行為輪廓，縮短識別時間並提升偵測精準度，導入AI模型監控系統，持續追蹤異常行為、即時預警並動態調整風險策略，確保控管更精準、更即時，不僅提升防詐效率，更藉由AI模型監控強化全行風險管理的敏捷度，為客戶打造更安全的金融環境。