金管會：衛福部「兒少帳戶」若擬增加投資機制 TISA經驗可協助

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立院衛環、財政委員會12日聯席審查藍白黨團擬具「台灣未來帳戶」特別條例草案。有關該帳戶投資未來的理念，金管會書面報告表示，其推動「台灣個人投資儲蓄帳戶」（TISA），衛福部現行「兒少帳戶」若未來擬增加長期投資共同基金或有價證券之設計，金管會可就推動TISA經驗協助。

金管會表示，為協助國人建立退休儲備第三支柱，鼓勵進行中長期投資，藉此亦可提升全民理財及管理資產能力、並壯大資本市場與擴大對產業投資，金管會已逐步推動台灣個人投資儲蓄帳戶（簡稱TISA）。

金管會指出，台灣個人投資儲蓄帳戶，第一階段已督導台灣集保結算所於2025年7月實施該TISA制度，包括為國人建置及管理TISA帳戶，並推動業者提供經理費率及手續費率優惠讓利之基金商品，以鼓勵協助國人開設TISA帳戶。

金管會提到，截至2026年1月2日，已有23家投信之發行38檔基金，可供TISA帳戶選擇投資之基金，已上線銷售機構共有9家，帳戶開戶數累計達71,429戶，帳戶資產規模新台幣86.5億元。

對於在野黨推動「台灣未來帳戶」，金管會認為，依據現行「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」，衛福部已設有「兒童及少年未來教育與發展帳戶」機制，用以協助兒少儲蓄及累積資金，以為未來教育或創業等準備。

金管會提到，若「兒童及少年未來教育與發展帳戶」機制，未來擬增加長期投資共同基金或有價證券之設計，金管會可就推動TISA之相關經驗提供充分協助，以提升兒少帳戶強化兒少權益之政策效益。

兼任民進黨主席的賴清德總統，上周也在民進黨中常會表示，TISA推行以來，成績確實不錯，有7萬多人參加、將近百億的規模，他請行政院副秘書長阮昭雄把多加宣傳的建議帶回政院，持續精進、擴大宣傳。

賴總統也說，針對少子女化問題相關方案，目前行政院已針對包含生育、養育以及教育等不同層面研議，未來會推出更精進、更進一步的少子女化對策方案。

