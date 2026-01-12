LINE Bank宣布純網銀首家賺錢！ 上月淨利超過1,100萬

台灣純網銀首家獲利出現，LINE Bank（連線銀行）12日正式宣布2025年12月自結財報達成單月稅前淨利超過1,100萬元，寫開業4.7年來里程碑，該行強調，去年淨收益表現強勁高速成長態勢，目標衝刺2026年單季、半年及全年均獲利。

連線銀行總經理黃以孟於2026成長展望媒體說明會表示，去年12月首次單月淨利由虧轉盈，單月稅前淨利超過1,100萬元，距開業4.7年，比預期目標五年還稍微早一點，預計今年完成單季及半年甚至全年度由虧轉盈，若不計財報會計年度，去年11月起至1今年月算一季，可出現季度轉盈，比預期快一點。