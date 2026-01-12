國銀2026衝刺新南向！全球供應鏈重組 「這四國」成熱區

美國總統川普2025年打響關稅戰，使全球供應鏈加速重組，而東南亞地區因其背後龐大人口紅利與關稅優勢成為台商生產基地移轉首選，國銀亦紛紛插旗，擴大海外布局，其中，澳洲、印度、越南、新加坡等地發展潛力受到矚目。

2025年國銀對東南亞放款動能持續升溫，據金管會統計，11月底國銀對新南向放款餘額達1兆9,593億元，累計前11月新增放款達1,389億元，超越全年目標728億元近兩倍。獲利方面，國銀前三季在新南向國家獲利191.6億元，年增2.1億元，顯示國銀持續深耕新南向區域。

截至2025年9月，國銀在新南向18國當中，有11國都設有據點，其中，國銀於泰國擁有99處機構，數量排名第一；第二至第11名依序為越南62處、柬埔寨55處、菲律賓34處、印尼18處、澳洲17處、馬來西亞14處、新加坡13處、緬甸13處、印度4處以及寮國3處，總計332處機構。

展望2026年，中信銀行表示，持續看好東南亞市場，2025年在越南設立海防及平陽辦事處，而近年台商赴印尼投資呈現穩健成長態勢，也看到中爪哇為台商重要的生產聚落，中信銀印尼子行也在2025年開設三寶瓏分行。中信銀今年則將於印度及澳洲擴大佈局，於印度設立的GIFT City分行預計今年上半年開業。另外，規劃將雪梨辦事處升格為分行，主要是觀察核心客群已持續投資澳洲，同時也看到澳洲本地產業，如資料中心、航空運輸等產業具有發展潛力。

台北富邦銀行指出，持續關注東南亞、印度及澳洲等地商機，協助企業區域發展，拓展海外業務。該行目前已有新加坡分行及越南地區3間分行，印尼雅加達、澳洲雪梨亦設有辦事處。2026年持續落實據點設置計劃，包含澳洲辦事處升格為分行、設立印度GIFT City分行，進一步鞏固亞太市場的布局與區域競爭力。

國泰世華銀行指出，去年三月取得金管會核准設立印度孟買分行，並已送件至印度主管機關，預計今年將取得核准。持續看好供應鏈重組與新南向趨勢，並以新加坡為區域樞紐、越南為關鍵節點，朝區域型銀行邁進。此外，國泰世華將持續關注東協及南亞政經趨勢及政策發展，視市場條件適時評估據點升級、設立新據點或潛在併購機會，以強化新南向整體布局。

台新銀行表示，自川普開啟關稅戰後各國面臨稅率不一，將持續與客戶討論因應措施及銀行可提供的服務。新南向國家中目前正在積極申設菲律賓馬尼拉代表人辦事處，未來，仍會持續關注新南向國家以滿足台商企業各項金融服務需求。

玉山銀行在新南向國家已設有新加坡分行、越南同奈分行、緬甸仰光分行、柬埔寨子行，以及澳洲的雪梨與布里斯本分行。目前正積極籌備印度孟買分行，未來將擴展南亞市場。

永豐銀行指出，因應全球供應鏈加速重組，東南亞地區成為企業生產基地移轉之首選。今年除了申請設立曼谷代表人辦事處，永豐銀行已於越南胡志明市設立分行、河內設立越南代表人辦事處、轉投資柬埔寨Amret Plc.設立營業據點、亦向澳洲審慎監管局申請設立雪梨分行。

第一銀行表示，該行於新南向政策目標國家設有19個據點，其中東協8國已設置18個據點，完整涵蓋中南半島主要市場。未來除持續強化對台商之金融服務外，亦同步積極拓展在地企業及個人客群，以提升市場滲透率。