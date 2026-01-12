運動推手獎／台新新光金勇奪六大獎

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金勇奪運動推手獎六大獎項，新光人壽資深執行副總經理戴朝輝（左起）、台新銀行執行副總經理林尚愷、台新證券總經理陳立國合影。台新新光金／提供
台新新光金控（2887）長期支持運動發展，贊助國內多位體育選手，榮獲運動部2025年運動推手獎六大獎項肯定，並於9日第17屆體育推手獎頒獎典禮接受表揚。本屆推手獎台新新光金控旗下子公司台新銀行榮獲「贊助類金質獎」、「長期贊助獎」、「推展類銀質獎」；新光人壽榮獲「贊助類金質獎」、「推展類銀質獎」；台新證券則榮獲「贊助類銅質獎」。集團共計囊括六大獎項，積極扮演國內最佳運動推手。

台新新光金控為國內第四大金控公司，秉持「認真、創新、永續」的精神，持續推動公益回饋社會，深耕各項運動賽事及選手，特別是連續20年贊助南投空手道隊，幫助當地孩童透過空手道專長繼續升學，培育出像谷筱霜、辜翠萍等多位亞運金牌好手，成為台灣國家隊與國手的搖籃。

此外，台新新光金控也積極支持女子運動選手，接連贊助錢珮芸、蔡佩穎、黃亭瑄、陳之敏、吳雙等女子高球好手，幫助女性選手挑戰自我，躍上國際舞台。亦冠名贊助台新新光女子路跑，號召上萬名女性跑者參與賽事，讓女性有機會展現自信與美麗，致力實踐性別平權與促進大眾健康。

台新新光金控更與年輕人站在一起，舉辦新光盃熱門街舞大賽、新光電競親子營，邀請民眾共襄盛舉，並長期贊助HBL高中籃球聯賽，扎根基層運動，幫助年輕選手，勇敢實現夢想。在廣受球迷喜愛的職籃、職棒領域，台新新光金控成立臺北台新戰神籃球隊，同時贊助味全龍棒球隊，擴大對大型運動賽事的支持。

台新新光金控深信「取之於社會、用之於社會」理念，多年來積極投入各項運動及慈善活動，也將體育結合公益，連續十四年舉行高球慈善配對賽，邀請選手及客戶共同揮桿獻愛心，讓善的循環得以延續。台新新光金控將繼續以「認真」的態度支持體育發展，幫助台灣體育選手邁向國際，為國爭光。

運動 體育 公益

