快訊

蔡規賴不隨…通信部隊移編回陸軍 「第四軍種」破功

桌球／終結2年男單冠軍荒！ 林昀儒開季第一站登頂喊「沒想到」

運動推手獎／華南金連14年贏得殊榮

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
華南金控連續14年榮獲「運動推手獎」肯定，由運動部部長李洋（左）頒發獎項，華南金控總經理李耀卿（右）代表受獎。華南金控／提供
華南金控連續14年榮獲「運動推手獎」肯定，由運動部部長李洋（左）頒發獎項，華南金控總經理李耀卿（右）代表受獎。華南金控／提供

運動部「運動推手獎」表揚典禮於9日在台北表演藝術中心舉行，華南金控（2880）長期投入基層運動的發展，本次為連續第14年獲「運動推手獎」肯定，更是連九度同時拿下贊助類金質獎、長期贊助獎及推展類銅質獎等三大獎項，由運動部部長李洋親自頒獎，華南金控總經理李耀卿代表受獎。

華南金融集團長期贊助或舉辦各項基層賽事及培訓活動，涵蓋棒球、路跑、體操、拔河等多項領域。華南金融集團自2007年起每年推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，舉辦少棒及青少棒國手選拔賽、支持國內外棒球賽事、推廣全國社區棒球運動、辦理棒球訓練營及捐贈球具等。

在國際棒球賽事方面，華南金自2011年起連續贊助八屆在台灣舉辦的世界盃少棒賽事，2025年更同時支持世界盃少棒賽事與亞洲盃青少棒賽事，由華南金控盃青少棒賽事所遴選的中華隊勇奪亞洲盃青少棒冠軍。

在全民運動與公益推廣方面，華南金融集團自2011年起，每年響應財政部與各區國稅局舉辦「統一發票盃路跑活動」，透過路跑活動募集發票捐贈公益團體，將健康與公益理念結合，鼓勵民眾培養規律運動習慣。

在培育體操人才方面，華南金及華南銀自2017年起贊助體操選手及教練，華南銀也支持台北大同高中與三民國小體操隊培訓經費，並舉辦了六屆「小小體操營」，讓對體操懷抱熱情的小朋友有機會近距離認識體操運動。

在支持拔河運動方面，華南銀自2018年起連續八年贊助景美女中拔河隊，歷年國際賽成績優異，例如「2025世界運動會」及「2025英國世界盃室外拔河錦標賽」，以景美女中拔河隊為主要組成的「中華台北代表拔河隊」獲五金一銀等六面獎牌。

對華南金融集團而言，支持基層運動不僅是企業社會責任的實踐，更是對下一代的心意與承諾。未來，華南金融集團將持續深根基層、陪伴孩子成長，守護每個孩子熱愛運動、追逐夢想的初衷。

運動 拔河

延伸閱讀

出席「冠軍之路」欣賞會 童子瑋：當選市長不會讓基隆成棒球沙漠

棒球／棒協舉辦感恩餐會 中華奧會主席蔡家福期勉再創佳績

棒球／林益全「5割男」虐菜太閃耀 妻子MVP應援舞添話題

棒球／44歲曹錦輝重返投手丘！加盟CPB福州海俠 首秀時間出爐

相關新聞

發新債還舊債 金融業去年增資金額創高 整體逾4,000億元

壽險業接軌IFRS17與TW-ICS、銀行業舊債到期潮雙重壓力齊發，金融業啟動史上最大增資潮。金管會統計，2025年銀行...

凱基金拿下幸福企業獎

凱基金控集團貫徹「人才是企業永續基石」的經營核心，致力成為人才首選雇主。1111人力銀行9日公布「2025幸福企業」票選...

運動推手獎／華南金連14年贏得殊榮

運動部「運動推手獎」表揚典禮於9日在台北表演藝術中心舉行，華南金控長期投入基層運動的發展，本次為連續第14年獲「運動推手...

運動推手獎／台新新光金勇奪六大獎

台新新光金控長期支持運動發展，贊助國內多位體育選手，榮獲運動部2025年運動推手獎六大獎項肯定，並於9日第17屆體育推手...

手機險紅火 投保額年年增

近年來隨著中高階機款的手機售價持續攀升，連帶維修費用也跟著上漲，促使民眾投保行動裝置險（俗稱手機險）的意願增加，根據保發...

專家教你保／善用壽險傳承資產 守護家人

從事壽險事業的28年間，我看過無數家庭的故事，有的因為及早規劃，面對人生的風雨仍能安然度過；有的則因一場意外或疾病，讓多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。