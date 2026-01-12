發新債還舊債 金融業去年增資金額創高 整體逾4,000億元

壽險業接軌IFRS17與TW-ICS、銀行業舊債到期潮雙重壓力齊發，金融業啟動史上最大增資潮。金管會統計，2025年銀行、產壽險業全年增資4,324.78億元，其中銀行業增資2,306億元、占比逾五成，超越保險業，成為增資主力。

金融業增資工具多元，主要包括現金增資、特別股、盈餘轉增資、發行債券及發行GDR等。其中，以現金增資、發債、盈轉增最能直接強化資本實力，也成為近年金融業補資本的主要手段。

若以現增與發債金額觀察，2023年銀行、產壽險業全年增資3,329億元。受惠金管會鬆綁壽險業發債限制，加上部分產險因防疫保單虧損持續補資本，當年保險業增資1,766.2億元，占比逾五成。

2024年壽險業因應接軌IFRS17與TW-ICS，加大補資本力道。當年銀行、產壽險業合計增資3,179.5億元，其中保險業增資2,228.5億元，占比一口氣攀升至七成，連兩年擔綱增資主角。

到了2025年，金融業增資結構出現明顯翻轉。壽險業持續因應新制補資本，銀行業則面臨舊債集中到期，推升全年增資額攀升到4,324.78億元，其中銀行業增資2,306億元、占比53%，正式超越保險業。

據統計，2025年銀行業現金增資僅323億元，實際發債金額高達1,983億元，合計2,306億元，發債規模寫至少近三年新高，更是現增的六倍，顯示銀行業也掀起一波明顯的發債潮。

銀行局副局長張嘉魁指出，銀行業大舉發債，主因在於舊債到期後發新債因應，及配合政府推動永續金融，發行相關永續債券。

目前銀行發行債券包括主順位債和次順位債，前者如永續債、或是銷售給高資產客戶的結構債，後者則主要是為了加強資本適足率。

2020至2021年疫情期間，銀行大量發行3~5年期低利率次債，這批舊債在2025年集中到期，迫使銀行必須透過發行新債籌措償還資金。

此外，次順位債在到期前五年，計入資本會每年遞減20%。為維持資本適足率，銀行多選擇在金融債可計入資本數額進入遞減期後，再次發債以穩定資本緩衝。

業者也指出，相較現金增資，具資本性質的金融債可更快速、彈性地補充資本，並支撐放款與業務成長需求。同時，綠色債、社會責任債等永續債，也有助提升ESG形象並吸引特定法人資金。

據金管會統計，2025年前五大銀行發債王，依序是中國信託商銀472億元、土地銀行286億元、輸出入銀行253億元、滙豐銀行173億元及台北富邦銀行132億元。