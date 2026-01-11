壽險業去年增資逾兩千億元 富邦790億元封發債王

在金融業啟動史上最大增資潮之際，壽險業成為關鍵推力之一。金管會統計，2025年壽險業全年增資2,017.5億元寫史上次高，其中富邦人壽發行次順位債790億元穩居「發債王」，資本需求高度集中於大型壽險公司。

保險局主秘古坤榮指出，壽險業增資主要為強化財務結構、充實自有資本，以應對經濟波動，並確保接軌新制順利實施。

從籌資結構觀察，壽險業已明確轉向「以債補資本」。2025年六家壽險業發行次順位債1,767億元，占增資總額87.6%，現金增資僅250.5億元，占12.4%。

發債動能集中在大型壽險。富壽發債790億元居冠，南山391億元、台壽239.3億元緊隨其後，之後依序是三商壽（2867）、新壽與全球，呈現規模愈大、資本需求愈高的結構。

近三年觀察，富壽三年合計發債1,600億元，國泰1,150億元、南山841億元，且高峰集中於2024至2025年，反映新制上路前，龍頭壽險資本需求最迫切。

壽險圈指出，大型壽險發債主要三大原因：一、帳上仍有大量高利率老保單，接軌新制後資本缺口放大，須快速補強；二、具twAA高信用評等與規模經濟優勢，可低於票面利率籌資百億元。

三、具海外SPV籌資能力，可在新加坡發美元債，匹配海外資產、降低避險成本並放大投資額度。

相較之下，產險業補資本壓力明顯下降。產險業因防疫保單虧損曾大舉現增，2024年降至47.7億元，2025年縮至1.28億元，資本修復幾近完成。

壽險圈認為，接軌首年後，資本壓力已轉為「接軌後是否夠用」，未來發債動能將取決於利率走勢、新制下資本適足情況，以及大型壽險資產配置與成長策略。